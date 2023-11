Cameron: Israel muss humanitäres Völkerrecht einhalten

RAMALLAH/LONDON (dpa-AFX) - Der neue britische Außenminister David Cameron hat Israel mit deutlichen Worten zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts im Gazastreifen aufgefordert.

Cameron betonte, Israel habe ein Recht zur Selbstverteidigung und die Ereignisse des 7. Oktobers seien "vollkommen entsetzlich". Das Land müsse sich aber an das humanitäre Völkerrecht halten. Das habe er bei Treffen mit dem israelischen Präsidenten Izchak Herzog und Premierminister Benjamin Netanjahu immer wieder deutlich gemacht, sagte Cameron in einem Interview mit der BBC am Freitag während eines Besuchs in Ramallah.

Die Zahl der Opfer im Gazastreifen sei zu hoch, sagte Cameron. Er habe auch sehr klar gemacht, dass die Gewalt durch militante Siedler im Westjordanland "komplett inakzeptabel" sei. Es sei wichtig für Israel, zu realisieren, dass es "auf eine Weise handeln muss, die seine langfristige Sicherheit sicherstellt", so der konservative Politiker, der von 2010 bis 2016 Premierminister seines Landes war. Das hänge letztlich davon ab, dass Palästinenser in Frieden, Stabilität und Sicherheit leben könnten./cmy/DP/he