Devisen: Euro notiert knapp über 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag im frühen Handel knapp über der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0905 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf genau 1,09 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang steht das Ifo-Geschäftsklima auf dem Programm. Analysten rechnen mit einer leichten Aufhellung des für Deutschland wichtigsten Konjunkturindikators. Die Landesbank Hessen-Thüringen verweist in einem Ausblick auf freundliche Vorgaben. Auch andere Stimmungsindikatoren wie die Einkaufsmanagerindizes hätten sich zuletzt aufgehellt.

In den USA bleibt es weitgehend ruhig, weil viele Bürger nach dem Feiertag Thanksgiving freinehmen. Allerdings veröffentlicht S&P Global am Nachmittag seine regelmäßige Umfrage unter Industrieunternehmen und Dienstleistern./bgf/men