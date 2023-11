Basellandschaftliche Kantonalbank / Schlagwort(e): Sonstiges/Nachhaltigkeit

Die BLKB lanciert die «Green Weeks» und fördert den Umstieg auf elektronische Kanäle



24.11.2023 / 13:13 CET/CEST



Die BLKB stellt ihren Kundinnen und Kunden ab sofort kostenlos den Steuerauszug zur Verfügung. Sie erleichtert ihnen damit das jährliche Ausfüllen der Steuererklärung und fördert mit dem Umstieg auf elektronische Kanäle einen schonenderen Umgang mit Ressourcen. Vom kostenlosen Steuerauszug profitieren Kundinnen und Kunden, welche in der Schweiz wohnen und Bankbelege elektronisch erhalten. Die Zustellung via E-Banking erfolgt erstmals im Februar 2024 für die Steuerperiode 2023. Liestal, 24. November 2023 Das Ausfüllen der Steuererklärung ist eine zeitintensive Angelegenheit: Konten, Wertschriften, Erträge und vieles mehr sind einzeln zu übertragen. Mit dem elektronischen Steuerauszug können sämtliche steuerrelevanten Bankdaten mit wenigen Klicks in die Steuersoftware importiert werden. Die BLKB bietet ihren Kundinnen und Kunden ab dem Steuerjahr 2023 diesen Service kostenlos an. Voraussetzung für den kostenlosen Steuerauszug ist die Umstellung auf den elektronischen Versand der Bankbelege. Kundinnen und Kunden, die sich bereits für den elektronischen Versand entschieden haben, müssen nichts unternehmen. Der Steuerauszug wird ihnen automatisch im E-Banking zugestellt. Auch Neukundinnen und Neukunden profitieren vom kostenlosen Steuerauszug. Wer bis Ende Januar 2024 die Voraussetzungen für den elektronischen Versand erfüllt, erhält den Steuerauszug für das Jahr 2023 elektronisch zugestellt. «Immer mehr Kundinnen und Kunden bevorzugen es, ihre Bankgeschäfte elektronisch abzuwickeln. Sei es, um Zeit zu sparen oder auch um die Umwelt zu schonen», erklärt John Häfelfinger, CEO der BLKB. «Wir unterstützen unsere Kundinnen und Kunden beim Umstieg auf die digitalen Kanäle – und erleichtern ihnen das Ausfüllen der Steuererklärung.» «Green Weeks» als Gegenpol zum Black Friday Als Gegenpol zum Black Friday lanciert die BLKB die «Green Weeks»: Vom 24. November bis zum 15. Dezember 2023 fördert sie den Umstieg auf den elektronischen Versand von Bankunterlagen mit einer zusätzlichen CO 2 -Kompensation. Da beim elektronischen Versand Druck, Verpackung und Transport wegfallen, kann jährlich pro Person rund ¼kg CO 2 eingespart werden. Während der «Green Weeks» ergänzt die BLKB diese CO 2 -Einsparung mit einer Vervierfachung der Kompensation. Das entspricht der täglichen CO 2 -Speicherkapazität von 20 Bäumen. Die Kompensation erfolgt über das Projekt «Bewirtschafteter Wald Frenkentäler». Für Rückfragen:

Marius Maissen, Telefon +41 61 925 82 89, E-Mail: medien@blkb.ch

