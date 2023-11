EQS-News: Deutsche Payment: nach Abschluss der Restrukturierung wachsende Zuversicht, Auftragseingang belebt sich.

EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Corporate News Deutsche Payment: nach Abschluss der Restrukturierung wachsende Zuversicht, Auftragseingang belebt sich. Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) hat ihre Kostenstruktur maßgeblich optimiert, nachdem sich im Lauf des Jahres 2023 herauskristallisierte, dass im E-Commerce-Bereich das Wachstum schwieriger zu erreichen ist. Berlin, 24. November 2023 – Das Hauptziel der eingeleiteten Maßnahmen war es in erster Linie, das geplante EBITDA trotz aller Widrigkeiten zu erreichen und dabei in der Unternehmensstrategie das "Asset-Light-Modell" zu etablieren. Auch wenn die Planung revidiert werden musste, so konnte die Existenz des Unternehmens in einer Zeit, in der sehr viele Start Ups in die Insolvenz gegangen sind, gesichert werden. Darüber hinaus gelang es, ein Fundament für die Zukunft zu errichten, welches den Vorstand optimistisch in das Jahr 2024 blicken lässt. Zu den Maßnahmen des "Asset-Light-Modells" gehörten u.a.: Reduzierung der Bruttopersonalkosten: Durch die Zusammenfassung von Positionen (z.B. wurde aus „CFO“, „Tax & Accounting“ und „Controlling“ die Kompetenz in einer Position „Leiter Finance“ gebündelt) konnten enorme Kosten eingespart werden, ohne den Verlust von Kompetenzen (der ehemalige CFO und der ehemalige Leiter "Tax & Accounting" stehen dem Unternehmen als externe Berater bei Bedarf jederzeit zur Verfügung). Dieser Effekt wird sich in 2024 noch stärker auswirken, da die Reduzierungen dann das ganze Jahr greifen. Reduzierung der Kosten durch Größenvorteile: Die verschlankte Mitarbeiteranzahl erlaubt es, ab Januar des neuen Jahres in ein kleineres, zentral gelegenes Büro zurück nach Berlin zu ziehen. Neben den Kostenvorteilen wird hierbei auch die Attraktivität als Arbeitgeber gesteigert, wozu das Angebot des mobilen Arbeitens ebenfalls beiträgt. Kostengünstigere Ressourcen: Durch die Neuverhandlung von bestehenden Dienstleistungsverträgen in den Bereichen Recht, Finance und Kapitalmarkt gelangen weitere Kostenreduzierungen. Honorare konnten so insgesamt erheblich verringert und dabei Verträge flexibler gestaltet werden. Auch hier werden sich die Effekte erst im kommenden Jahr deutlicher zeigen. Standardisierte Produkte: Die Produktpalette wurde einer gründlichen Analyse unterzogen und optimiert. Durch die Optimierung war es möglich, sich von hohen pauschalen Transaktionskosten zu befreien. Auch hier haben die Verhandlungen mit den Dienstleistern viel Zeit in Anspruch genommen, so dass der Effekt im Jahr 2024 viel größer ausfallen wird. Neben der nun vollzogenen Optimierung der Kostenstruktur haben sich auch erfreuliche Entwicklungen im operativen Geschäft ergeben. So konnten im laufenden vierten Quartal Kunden aus verschiedenen Branchen gewonnen werden, was nach einigen Monaten ohne nennenswerte Akquisitionserfolge auf eine Trendwende hoffen lässt. Daher zeigt sich der CEO der Deutschen Payment zum Jahresausklang auch optimistisch hinsichtlich der vielen Kundenanfragen nach der erfolgten Neuausrichtung: „Nachdem das gesamte Team hart an unserem Turnaround in 2023 gearbeitet hat, ernten wir nun die Früchte unserer Anstrengungen. Obwohl wir erwartet hatten, dieses Ziel schneller zu erreichen, zeigen die neuen Verträge, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, um das kommende Jahr 2024 äußerst positiv zu gestalten.“ Kontakt: Deutsche Payment A1M SE – Unternehmenskommunikation Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld Telefon: +49 (0) 30 81454860 E-Mail: ir@deutsche-payment.com Über Deutsche Payment Deutsche Payment A1M SE ist ein Anbieter von Zahlungslösungen und -dienstleistungen in Deutschland. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die darauf abzielen, den Zahlungsverkehr für Unternehmen jeder Größe zu vereinfachen und zu optimieren. Mit einer Kombination aus innovativen Technologien und erstklassigem Kundenservice unterstützt Deutsche Payment A1M SE seine Kunden dabei, ihren Erfolg im digitalen Zeitalter zu sichern. Mehr Informationen unter: https://deutsche-payment.com/

