EQS-News: M1 Kliniken AG übernimmt Versandapotheke und sichert sich langfristige Einkaufsvorteile

M1 Kliniken AG übernimmt Versandapotheke und sichert sich langfristige Einkaufsvorteile



24.11.2023 / 08:48 CET/CEST

Erhöhung der Wertschöpfungstiefe und Margenverbesserung sowie Sicherheit bei der Belieferung der medizinischen Behandlungszentren mit ästhetischen Arzneimitteln durch Übernahme einer niederländischen Versandapotheke. Berlin, 24. November 2023 – Mit dem Erwerb der deutschen Nutri Care GmbH und deren 100 %iger Tochtergesellschaft, der niederländischen Versandapotheke „Direct Apotheke Venlo B.V.“ erschließt sich die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) ein enormes Wachstumsfeld und erweitert zugleich die Wertschöpfungskette ihrer Gesundheitsdienstleistungen deutlich. Die Direct Apotheke Venlo B.V. aus Maasbree (NL) zählt zu den wachstumsstarken Anbietern im Apotheken-Versandgeschäft für ästhetische Arzneimittel mit den derzeitigen Kernmärkten Deutschland und Niederlande. Im Geschäftsjahr 2022 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich und ist weiter auf Wachstumskurs. Mit der Akquisition stärkt die M1 Kliniken AG zwei Säulen seiner Wachstumsstrategie: die Erhöhung der Versorgungssicherheit für das stetig wachsende Netzwerk der ambulanten medizinisch-ästhetischen Behandlungszentren in Europa sowie die Vertiefung der Wertschöpfungskette und weitere Steigerung der Roh- und EBIT-Margen. „Zum Beteiligungsportfolio der Direct Apotheke gehört unter anderem auch ein niederländischer Pharmagroßhändler mit Herstellerlaubnis, der kürzlich mit einem der führenden Hersteller von Botulinumtoxin für den europäischen Markt einen mehrjährigen Liefer- und Abnahmevertrag geschlossen hat. Durch die langjährige Erfahrung im Bezug von ästhetischen Arzneimitteln konnte somit ein lukrativer Vertrag abgeschlossen werden, der für die nächsten Jahre die Einkaufspreise für die M1-Gruppe noch weiter reduzieren und somit unsere Profitabilität erhöhen wird, sagt M1 Kliniken-Vorstand Attila Strauss. „Im Zuge der weiteren Internationalisierung unseres ambulanten Fachzentren-Netzwerks in Europa ist mit einem hohen Zuwachs auch im Apothekenversandgeschäft zu rechnen. Mit der Direct Apotheke Venlo B.V. werden wir die Wachstumschancen im Gesundheitsmarkt für medizinisch-ästhetische Behandlungen systematisch nutzen.“ Über die M1 Kliniken AG Die M1 Kliniken AG ist der führende vollintegrierte Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards an. Unter der Marke „M1 Med Beauty“ werden derzeit an 58 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1-Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Seit Ende 2018 treibt M1 die Internationalisierung voran und ist derzeit in zehn Ländern vertreten.





Kontakt:

M1 Kliniken AG

Grünauer Straße 5

12557 Berlin

Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14

