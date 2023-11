Britische Regierung will Industrie mit Milliarden ankurbeln

LONDON (dpa-AFX) - Mit mehreren Milliarden Pfund will die britische Regierung die heimische Industrie ankurbeln. Wirtschaftsministerin Kemi Badenoch kündigte in der Nacht zum Sonntag staatliche Investitionen in Höhe von 4,5 Milliarden Pfund (5,18 Mrd Euro) in strategisch wichtige Industrien an. Davon fließen mehr als zwei Milliarden Pfund in die Autobranche und 975 Millionen Pfund in die Luft- und Raumfahrt. Das Geld soll in die Entwicklung emissionsfreier Fahrzeuge ebenso fließen wie in energieeffiziente Flugzeugausrüstung, wie es in einer Mitteilung hieß. Großbritannien will sich als Vorreiter bei grünen Energien präsentieren und Investoren anlocken.

Mit Blick auf staatliche Förderungen in anderen Ländern wie den sogenannten Inflation Reduction Act (IRA) in den USA betonte Ministerin Badenoch, Großbritannien werde sich nicht in einen Subventionskampf verwickeln lassen. "Für diejenigen unter uns, die an die Macht des Marktes glauben, sind Kapitalinvestitionen des Privatsektors der Schlüssel für weiteres Wachstum in unserer Fertigungsindustrie, die Arbeitsplätze und Wachstum im Vereinigten Königreich sichern." Die britische Regierung hatte zuletzt mehrere größere Autoprojekte gefördert, darunter von der BMW -Tochter Mini.

Premierminister Rishi Sunak sagte, die konservative Regierung gebe "Vollgas, um britische Unternehmen zu unterstützen und das Vereinigte Königreich zu einem Weltmarktführer im produzierenden Gewerbe zu machen". Die Pläne gäben der Branche Sicherheit für Wachstum und Investitionen und legten den Grundstein für mehr Arbeitsplätze und Chancen für Menschen im ganzen Land, sagte Sunak.

An diesem Montag ist ein globaler Investitionsgipfel in London geplant. Bereits vor wenigen Tagen hatte Finanzminister Jeremy Hunt Erleichterungen für Unternehmen angekündigt. Nach Ansicht von Kommentatoren reagiert die Regierung mit ihren milliardenschweren Vorhaben auf ähnliche Pläne der oppositionellen Labour-Partei, die in Umfragen deutlich in Führung liegt./bvi/DP/men