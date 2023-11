EQS-News: Aurubis-Netzwerk für Chancengleichheit ‚Women4Metals‘ gewinnt HR Excellence Award

EQS-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Aurubis-Netzwerk für Chancengleichheit ‚Women4Metals‘ gewinnt HR Excellence Award



Aurubis-Netzwerk für Chancengleichheit ‚Women4Metals‘ gewinnt HR Excellence Award Preisträger in der Kategorie ‚Diversity und Inclusion Management‘

CEO Roland Harings: „Müssen mehr Frauen für unsere Branche gewinnen“ Hamburg, 27. November 2023 – Eine besondere Auszeichnung für eine besondere Initiative: Women4Metals, die Initiative zur Frauenförderung von Aurubis hat bei den ‚Human Resources Excellence Awards 2023‘ den ersten Preis in der Kategorie ‚Diversity & Inclusion Management‘ gewonnen. Ausgezeichnet wurde Women4Metals (W4M) für innovative Projekte und einzigartiges Engagement zum Steigern der Attraktivität der Metallbranche für Frauen. Die HR Excellence Awards sind die bedeutendste Auszeichnung für herausragendes Personalmanagement in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ko-Preisträger des Awards ist die Managementberatung Mercer, die W4M in der Phase der Professionalisierung unterstützt. W4M ist eine branchenspezifische Initiative zum Fördern von Frauen in der Metallindustrie. 2019 wurde das Netzwerk von Aurubis-Mitarbeiterinnen mit dem Ziel gegründet, mehr weibliche Beschäftigte für das Unternehmen und für die traditionell männlich besetzte Branche zu gewinnen. Mit einem Anteil von knapp 16 Prozent sind Frauen in Industrieunternehmen unterrepräsentiert, dies gilt auch für die Metallbranche mit einem Anteil von rund 20 Prozent. Ein weiteres Ziel von W4M: Chancengleichheit für alle Beschäftigten zu verwirklichen. Die Initiative steht daher von Beginn an für Unterstützer aller Geschlechter offen.



In der kurzen Zeit des Bestehens initiierte und realisierte das W4M-Team eine Vielzahl Projekte in den Fokusbereichen Recruiting, Karriereentwicklung, Arbeitsbedingungen und Bewusstseinsbildung. Dazu gehörten Aktionstage zum Thema Vielfalt, die Analyse von Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen an allen Aurubis-Produktionsstandorten, Kollegiale Beratung, Trainings- und Schulungsprogramme und das Vertreten der Initiative auf Branchen-Veranstaltungen und Konferenzen. „Der HR Excellence Award ist eine verdiente Auszeichnung des gesamten Women4Metals-Teams“, sagte Roland Harings, Aurubis-Vorstandsvorsitzender, auf der Award-Verleihung in Berlin. „Die Themen des Netzwerks sind relevant wie nie zuvor. Gleiche Chancen für alle zu bieten, das spielt für den künftigen Erfolg jedes Unternehmens eine zentrale Rolle. Gleichzeitig wollen wir die Attraktivität unserer Branche für Frauen steigern. Unser Ziel ist es, mehr Frauen für die Metallindustrie zu gewinnen.“ „Women4Metals ist eine wegweisende HR-Initiative”, erklärte Laura Zielinski, Leiterin Human Resources. „Wer die Talente von morgen gewinnen und die guten Leute an sich binden will, für den ist das Fördern von Frauen und die Chancengleichheit für alle Beschäftigten ein absolutes Muss. Die Arbeit von Women4Metals zahlt klar auf die Attraktivität der Marke Aurubis bei Bewerbern und Mitarbeitenden ein.“ Bei Aurubis gehören aktuell mehr als 300 registrierte Mitglieder zum Netzwerk, 70 Prozent sind Frauen, 30 Prozent Männer. Seit 2022 steht die Initiative auch anderen Unternehmen und Organisationen der Branche offen. Aktuell wollen sich mehr als 60 externe Interessenten bei W4Ms engagieren. Zudem treibt das W4M-Team das Vernetzen mit ähnlichen Initiativen weltweit voran. Die HR Excellence Awards (HREA) würdigen besondere Leistungen des Personalmanagements in 33 Kategorien. Die Kriterien der Jury umfassen Innovation, Kreativität, Implementierung in die Unternehmensstrategie, Ergebnisse und Effizienz, und die Wirksamkeit des Projekts/der Kampagne. In diesem Jahr saßen in der Jury mehr als 40 erfahrene Experten und Führungskräfte der HR-Branche. Hinter den Awards stehen die Quadriga Media Berlin GmbH und das Personalmanagement-Fachmagazin ‚Human Resources Manager‘.

