IRW-News: Klondike Gold Corp.: Klondike Gold kündigt Privatplatzierung in Höhe von 750.000 $ an

IRW-PRESS: Klondike Gold Corp.: Klondike Gold kündigt Privatplatzierung in Höhe von 750.000 $ an

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, British Columbia, Kanada, 27. November 2023 / IRW-Press / - Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FRA: LBDP; OTC: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es plant, im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung (die Finanzierung) insgesamt bis zu 750.000 $ an Flow-Through-Mitteln (die Flow-Through-Platzierung) und Non-Flow-Through-Mitteln (die Non-Flow-Through-Platzierung) aufzubringen.

Die Flow-Through-Platzierung wird aus dem Verkauf von Flow-Through-Einheiten zu einem Preis von 0,09 $ pro Flow-Through-Einheit bestehen, wobei jede Flow-Through-Einheit aus einer Stammaktie, die für kanadische Einkommenssteuerzwecke eine Flow-Through-Aktie ist, und einem Aktienkaufwarrant besteht.

Die Non-Flow-Through-Platzierung wird aus dem Verkauf von Einheiten zu einem Preis von 0,08 $ pro Einheit bestehen, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem Aktienkaufwarrant besteht.

Jeder Aktienkaufwarrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,18 $ pro Stammaktie über einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Ausgabedatum.

Es kann eine Vermittlungsgebühr auf den Bruttoerlös der Finanzierung gezahlt werden.

Die Finanzierung kann in Tranchen abgeschlossen werden. Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus der Finanzierung für die weitere Exploration und Erschließung der unternehmenseigenen Yukon-Konzessionsgebiete sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.

Die in Zusammenhang mit der Finanzierung emittierten Wertpapiere unterliegen der Genehmigung der TSX Venture Exchange und alle Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Abschlussdatum.

IM NAMEN VON KLONDIKE GOLD CORP.

Peter Tallman

Peter Tallman

President und CEO

FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

Telefon: (604) 609-6138

E-mail: info@klondikegoldcorp.com

Webseite: www.klondikegoldcorp.com

IR-Kontakt für deutschsprachige Investoren:

ir-europe@klondikegoldcorp.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

"Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Informationen und Aussagen beziehen sich auf zukünftige Aktivitäten, Ereignisse, Pläne, Entwicklungen und Prognosen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, stellen zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen dar. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen sind häufig durch Wörter wie "können", "werden", "sollten", "antizipieren", "planen", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen" und ähnliche Begriffe gekennzeichnet und spiegeln Annahmen, Schätzungen, Meinungen und Analysen wider, die von der Geschäftsleitung von Klondike Gold unter Berücksichtigung ihrer Erfahrungen, der aktuellen Bedingungen, der Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die sie für angemessen und relevant hält, getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Klondike Gold wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet wurden, und dementsprechend sollte man sich nicht zu sehr auf diese verlassen.

Zu den Risiken und Unwägbarkeiten, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen können, zählen unter anderem die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Schwankungen der Rohstoffpreise, Änderungen und die Einhaltung geltender Gesetze und Bestimmungen, einschließlich Umweltgesetze und die Erlangung erforderlicher Genehmigungen, politische, wirtschaftliche und andere Risiken sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in unserer jährlichen und vierteljährlichen Management Discussion and Analysis sowie in anderen von Klondike Gold bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen, die unter www.sedar.com abrufbar sind, ausführlicher beschrieben werden. Klondike Gold lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist erforderlich."

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72787

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72787&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4989033010

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.