Bankrat der BLKB: organisatorische Änderungen

Stephan Naef, seit 2015 Mitglied des BLKB-Bankrats, hat sich entschieden, per 30. Juni 2024 von seinem Amt zurückzutreten. Die BLKB und der Regierungsrat danken ihm für das grosse Engagement. Neben der Wiederbesetzung des vakanten Sitzes per 1. Juli 2024 wird der Bankrat um ein weiteres Mitglied ergänzt werden. Die Wahl der beiden neuen Mitglieder ist im Frühling 2024 vorgesehen. Liestal, 28. November 2023 Thomas Schneider, Bankratspräsident, und Regierungsrat Dr. Anton Lauber als Vertreter des Kantons Basel-Landschaft danken Stephan Naef für die wertvolle Mitarbeit im obersten Führungsgremium der Bank. Thomas Schneider sagt: «Stephan Naef hat die strategische Weiterentwicklung der Bank aktiv mitgestaltet und eine grosse Finanzexpertise aus seiner langjährigen Tätigkeit als CFO mehrerer Unternehmen im Bankrat eingebracht.» Anton Lauber sagt: «Besonders bei der Beurteilung strategischer Initiativen war die Erfahrung von Stephan Naef von grossem Nutzen.» Der Bankrat wird zur Stärkung und Vervollständigung seiner Gesamtkompetenzen um ein weiteres Mitglied ergänzt werden und ab 1. Juli 2024 aus acht Mitgliedern bestehen. Die beiden Mandate werden im Dezember öffentlich ausgeschrieben. Die Wahl der neuen Mitglieder erfolgt durch den Regierungsrat und ist im Frühling 2024 vorgesehen. Für Rückfragen:

