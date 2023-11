Intuit kündigt Dividende an

Der amerikanische Hersteller von Standardanwendungssoftware Intuit Inc. (ISIN: US4612021034, NASDAQ: INTU) wird am 18. Januar 2024 eine Quartalsdividende in Höhe von 90 US-Cents je Aktie ausschütten.

Im August 2023 wurde die Dividende um 15 Prozent erhöht. Intuit startete im Oktober 2011 erstmals mit der Zahlung einer Dividende (0,15 US-Dollar) an seine Aktionäre. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 3,60 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 565,07 US-Dollar (Stand: 28. November 2023) bei 0,64 Prozent.

Intuit steigerte im ersten Quartal des Fiskaljahres 2024, das am 31. Oktober endete, die Umsätze um 15 Prozent auf 2,98 Mrd. US-Dollar, wie ebenfalls am Dienstag berichtet wurde. Der operative Ertrag (GAAP) stieg um 304 Prozent auf 307 Mio. US-Dollar.

Der Wert liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 45,18 Prozent im Plus (Stand: 28. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 157,20 Mrd. US-Dollar.

