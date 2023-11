EQS-News: SBF AG erwartet deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum und veröffentlicht Prognose 2024

EQS-News: SBF AG / Schlagwort(e): Prognose

SBF AG erwartet deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum und veröffentlicht Prognose 2024



30.11.2023 / 08:30 CET/CEST

Leipzig, 30. November 2023 – Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN A2AAE2, „SBF“), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, blickt optimistisch auf das kommende Geschäftsjahr 2024. Die Gesellschaft erwartet deutliche Umsatzsteigerungen von rund 50 Prozent auf mehr als EUR 50 Mio. bei einer EBITDA-Marge von über 5 Prozent. Die positive Entwicklung wird von der erstmaligen Konsolidierung der AMS Software & Elektronik GmbH zum 1. Januar 2024 sowie vom organischen Wachstum in allen Geschäftsbereichen getragen.



Rudolf Witt, Vorstandsmitglied der SBF AG: „Das Geschäftsjahr 2023 war für uns in einem schwierigen Umfeld sehr herausfordernd. In diesem Übergangsjahr haben wir die strategischen Weichen für das profitable Wachstum in den kommenden Jahren gestellt. Mit dem Zukauf von AMS wurde sowohl die Wertschöpfungstiefe als auch die Breite des Produktportfolios ausgebaut. Wir haben zudem strukturelle Effizienzmaßnahmen eingeleitet, die wir mit zielgerichteten Investitionen 2024 weiter umsetzen werden und sich in den nächsten Jahren im Ergebnis ertragssteigernd bemerkbar machen werden. Die Aussichten in unseren Märkten sind unverändert positiv.“



Mittel- und langfristig bestens positioniert mit strategischen Investitionen

Für das Jahr 2024 plant SBF Investitionen in allen Geschäftsbereichen, mit denen die Strukturen der Unternehmensgruppe für das langfristige Wachstum weiter optimiert werden sollen. Im Geschäftsfeld „Schienenfahrzeuge“ stehen Investitionen in die Hard- und Software sowie den Maschinenpark im Mittelpunkt. Für das Geschäftsfeld „Öffentliche und Industrielle Beleuchtung“ sind insbesondere diverse Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung und Kostenoptimierung geplant. Das neue Geschäftsfeld „Sensortechnologie und Elektromechanik“ wird weiter in die Gruppe integriert. Zudem wird die automatisierte Bestückung gestärkt, von der alle Geschäftsbereiche profitieren werden.



Aus den Maßnahmen erwartet SBF Steigerungen im Umsatz und Ergebnis ab dem Geschäftsjahr 2024, wenn sich auch die Rahmenbedingungen wieder verbessern. Die temporären negativen Effekte, die insbesondere den Geschäftsbereich „Öffentliche und Industrielle Beleuchtung“ beeinträchtigt haben, dürften sich abschwächen. Infolgedessen erwartet SBF für 2024 einen Umsatz von mehr als EUR 50 Mio. und eine EBITDA-Marge von über 5 Prozent.



Über die SBF-Gruppe:

Die börsennotierte SBF-Gruppe ist ein Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik. In der Unternehmensgruppe bündeln hochspezialisierte und in ihren Bereichen führende Hidden Champions ihre Expertise. Mit einem hochwertigen und zukunftsweisenden Produkt- und Service-Portfolio profitiert SBF von den Megatrends Mobilität, Klimaschutz, Automatisierung und Digitalisierung.



Im Geschäftsfeld „Schienenfahrzeuge“ beliefert der Tier-1-Systemlieferant und Entwicklungspartner die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller mit komplexen Interior-, Decken- und Beleuchtungssystemen „Made in Germany“. Das Geschäftsfeld „Öffentliche und Industrielle Beleuchtung“ umfasst intelligente und maßgeschneiderte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung für industrielle, kommunale und infrastrukturelle Projekte. Zudem werden im Geschäftsfeld „Sensortechnologie und Elektromechanik“ zukunftsweisende Komponenten und Software für elektromechanische Produkte wie Platinen und Sensoren entwickelt und produziert.



Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com.



