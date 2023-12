ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Biontech auf 'Underweight' - Ziel 99 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Biontech von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 106 auf 99 US-Dollar gesenkt. Die längerfristigen Schätzungen für den Hersteller von Impfstoffen könnten sinken, schrieb Analystin Jessica Fye in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das und längere Entwicklungzeiten für neue Produkte könnten einer Kurserholung im Wege stehen./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2023 / 22:07 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2023 / 00:15 / EST

