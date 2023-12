DAX setzt Aufwärtstrend fort. Infineon, Jenoptik und Rational auf der Einkaufsliste.

Der DAX® knüpfte heute Morgen nahtlos an den starken Novembertrend an und ist weiter auf Kurs in Richtung Allzeithoch. Katalysator sind weiterhin Spekulationen auf eine Zinswende. Im Tagesverlauf werden Fed-Chef Jerome Powell sowie eine Reihe weitere US-Notenbänker Reden halten. Es wäre keine Überraschung, wenn vor allem Powell die Zinseuphorie etwas bremst.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! onemarkets by UniCredit konnte bei den diesjährigen ZertifikateAwards wieder tolle Erfolge verbuchen. Preise gab es in ingesamt sieben Kategorien – unter anderem den dritten Platz in der Kategorie „Anlegerservice“.

Unternehmen im Fokus Bechtle platzierte Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennwert von 300 Millionen Euro. Dies belastete zum Handelsstart den Aktienkurs. Carl Zeiss Meditec kam nach negativen Analystenkommentaren unter Druck. Die Deutsche Lufthansa stieg zu Handelsbeginn über die Widerstandsmarke von EUR 8,10. Die nächste Hürde liegt bei EUR 9. Jenoptik erhöhte das Margenziel für 2025. Die Aktie legte daraufhin deutlich zu. Großküchenhersteller Rational eröffnete mit einem starken Rebound und näherte sich damit der Widerstandsmarke von EUR 624. Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.361/16.528(16.558 Punkte Unterstützungsmarken: 15.784/15.949/16.042/16.200 Punkte Der DAX® eröffnete mit einem Sprung auf 16.300 Punkten und setzte sich in der ersten Handelsstunde in diesem Bereich fest. Mit dem gestrigen Ausbruch über 16.200 Punkte hat sich für den Leitindex weiteres Aufwärtspotenzial bis 16.361 Punkte (138,2%-Retracementlinie) eröffnet. Im weiteren Verlauf findet der Index im Bereich des Allzeithochs von 16.528 Punkten eine massive Widerstandszone. Unterstützung findet der DAX® zwischen 15.949 und 16.042 Punkten. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 14.08.2023 – 01.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 02.12.2018 – 01.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD0NN7 236,84 11.600 25.000 20.09.2024 DAX® HC74VS 284,29 13.000 30.000 21.06.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.11.2023; 09:45 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC0554 19,61 12.975,054331 145.96,936122 5 Open End DAX® HC07KP 33,92 14.596,769526 15.408,349912 10 Open End DAX® HC07M8 22,00 15.137,341257 15.677,74434 15 Open End DAX® HD10KZ 14,31 15.569,798643 15.893,650455 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.12.2023; 09:45 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 4,04 19.459,249559 17.838,294071 -5 Open End DAX® HC3TKP 2,72 17.837,534365 17.025,926551 -10 Open End DAX® HC8E7B 4,41 17.296,962633 16.755,567703 -15 Open End DAX® HC7FDA 4,23 16.864,505248 16.540,706747 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.12.2023; 09:45 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.