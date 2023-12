OPPSCIENCE bekräftigt sein Engagement für die öffentliche Sicherheit und unterstützt die von der französischen Gendarmerie gesponserten AGIR-Treffen

OPPSCIENCE, ein führendes Unternehmen im Bereich Intelligence Analysis Management (IAM), bekräftigt seine Unterstützung für die öffentliche Sicherheit durch das Sponsoring derAGIR Veranstaltung. Nach der Einführung seiner neuesten Version von SPECTRA, einer Software für die Strafverfolgung, während der Milipol Paris, trägt OPPSCIENCE dazu bei, die Initiativen der Nationalen Gendarmerie auf der Suche nach Innovationen zu beschleunigen.

MEETINGS BEI AGIR: VERSTÄNDNIS FÜR DIE BEDÜRFNISSE DER GENDARMERIE BEI DER STRAFVERFOLGUNG

Die Stärkung des Dialogs zwischen den Strafverfolgungsbehörden und der Technologiebranche ist das Ziel der AGIR-Messe (Accompagnement par la Gendarmerie de l'Innovation, de l'Industrie et de la Recherche). Diese von der Innovationsabteilung der Gendarmerie Nationale initiierte Ausstellung ermöglicht es Innovatoren aus der Gendarmerie, spezialisierten Einheiten, Projektleitern und anderen innovativen Branchen, sich zu treffen und Ideen auszutauschen. Die AGIR fand am 28.November in der Station F in Paris statt und ermöglichte es den Teilnehmern, die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse der Gendarmerie bei der Verbrechensbekämpfung und der Verbesserung der Sicherheit zu verstehen.

SPECTRA SOFTWARE: AUSSTATTUNG DER STRAFVERFOLGUNGSBEHÖRDEN MIT SPITZENTECHNOLOGIEN FÜR STRAFRECHTLICHE ERMITTLUNGEN

Zu den Aufgaben von OPPSCIENCE gehört die Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden durch die Bereitstellung maßgeschneiderter und leistungsstarker Lösungen. In der Tat ermöglicht die Software eine massive Datenanalyse und -verarbeitung für die Strafverfolgung im Sicherheitsbereich. SPECTRA kann jetzt von französischen Ministeriumsmitarbeitern über ANFSI (Agence du numérique des forces de sécurité intérieure) genutzt werden. Letztere untersteht den Generaldirektoren der Gendarmerie Nationale und der französischen Nationalpolizei. Sie ist die Nachfolgerin der ST(SI)² (Abteilung für Informationssysteme und Technologien des französischen Heimatschutzes), mit der OPPSCIENCE seit über einem Dutzend Jahren zusammenarbeitet.

ANFSI entschied sich für OPPSCIENCE aufgrund der fortschrittlichen Fähigkeiten von SPECTRA bei der Analyse aller Datentypen (Bilder, Videos, Audios, Texte) aus beliebigen Quellen, Systemen und Infrastrukturen. Es hebt die Beziehungen zwischen verschiedenen Informationen hervor, um eine umfassende und kontextualisierte Ansicht der bekannten Informationen zu einem gesuchten Thema zu erstellen. Es ermöglicht Ermittlern eine Zeitersparnis von bis zu 60 %, indem es die Prozesse der Datensammlung, -analyse und -kontextualisierung automatisiert. Das Ziel ist es, komplexe und strategische Entscheidungen effizienter, fundierter und effektiver zu gestalten. SPECTRA ist DSGVO-konform und gewährleistet Datensicherheit und Rückverfolgbarkeit.

PARTNERSCHAFT MIT DEN AGIR-TREFFEN ZUR STÄRKUNG DER BEZIEHUNGEN ZWISCHEN STRAFVERFOLGUNGSBEHÖRDEN UND DER INNOVATIONSINDUSTRIE

Durch die Unterstützung des AGIR-Treffens 2023 an der Seite von GICAT möchte OPPSCIENCE die laufenden Programme der nationalen Gendarmerie durch die Präsentation innovativer technologischer Lösungen umsetzen und beschleunigen.

Die Lösungen von OPPSCIENCE werden von Tausenden von Strafverfolgungsbeamten eingesetzt, darunter mehrere hundert Kriminalbeamte (OPJ). Die Software wird auch im Rahmen des Artemis.IA-Projekts im Ministerium der Streitkräfte eingesetzt.

Angesichts der ständigen Weiterentwicklung und der zunehmenden Vielfalt digitaler Bedrohungen bieten diese Technologien den Strafverfolgungsbehörden und Nachrichtendiensten die notwendige Flexibilität, um ihre Methoden anzupassen und ihre operativen Maßnahmen zu optimieren.

Organisierte Angriffe, Menschenhandel, Betrug, Identitätsmanipulationen... die Daten zu diesen Fällen sind über mehrere Systeme verstreut. Das manuelle Sammeln dieser Daten, das Extrahieren von Schlüsselinformationen und das Einordnen in den Kontext ist extrem zeitaufwändig. Ohne ein Tool, das die in den vorhandenen Daten enthaltenen Informationen vollständig ausschöpft, steigt das Risiko, wichtige Elemente zu übersehen. Die Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden mit innovativen Technologien zur Unterstützung ihrer Aufgaben ist entscheidend für ihre Leistungsfähigkeit. Big Data ist eine reiche Wissensquelle, vorausgesetzt, wir haben die Lösungen, um sie zu verstehen. Die Suche nach französischen Lösungen für die Herausforderungen von morgen ist eines der Ziele dieser Veranstaltung.

ÜBER OPPSCIENCE

OPPSCIENCE ist ein französischer Softwarehersteller, der sich auf Big Data und künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Durch die Entwicklung von Technologien zur Umwandlung von verstreuten und formatübergreifenden Daten in Wissen, das den Endbenutzern über einen einzigen Zugangspunkt direkt zugänglich ist, wurde das Unternehmen zu einem der führenden Anbieter im Bereich Intelligence Analysis Management. Die eingesetzten Technologien stammen aus dem semantischen Web, der Wissensmodellierung und der Verarbeitung natürlicher Sprache. Die Lösungen von OPPSCIENCE werden derzeit von mehr als 300.000 Anwendern in Frankreich und weltweit genutzt.

ÜBER AGIR

AGIR ist eine Veranstaltung, die von der Innovationsabteilung der Gendarmerie nationale organisiert wird, um Programme zu beschleunigen, Lösungen auszutauschen und praktische Beispiele zu entdecken. Im Anschluss an die Treffen, die während der AGIR 2021 stattfanden, wurden Verträge im Wert von über 1,5 Millionen Euro von den Gendarmerie- und Regierungsbehörden unterzeichnet. Versammlung der Gendarmerie-Gemeinschaft von Innovatoren, spezialisierten Einheiten, Projektmanagern für zukünftige Ausrüstung und Industriepartnern.

Verstärkung der Verbindungen mit Behörden und Kräften auf Abteilungsebene und zwischen den Abteilungen.

Teilen der Bedürfnisse, Unterstützung von Initiativen zum Aufbau von Kapazitäten und Entdeckung potenzieller Lösungen.

Förderung, Umsetzung und Beschleunigung der laufenden Programme durch Einführung neuer technischer Lösungen.

Aufbau eines sich ständig erweiternden Innovationsökosystems!

Verstärkung des Dialogs und Initiierung von Kommunikation!

