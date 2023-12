Die meistgehandelten Produkte: DAX®- und Lufthansa-Calls gefragt

Zum Start der ersten Adventswoche notiert der DAX® etwas über 16.400 Punkte. Heute morgen erreichte der DAX® ein bisheriges Tageshoch von 16.455 Punkten, fiel aber im weiteren Verlauf wieder auf seinen Ausgangswert. Nach Angaben der Euwax sind die Anleger heute bullisch gestimmt.

Bei den Knock-out-Produkten waren heute insbesondere Calls und Puts auf den DAX® am meisten gehandelt. Bei den Investoren am beliebtesten waren Optionsschein-Calls auf den DAX®. Der weitere Rebound der Lufthansa-Aktie lässt Anleger in Calls auf den Wert einsteigen. Unter den am meisten gehandelten Faktor-Optionscheinen finden sich Long-Produkte auf den DAX® und auf Rheinmetall.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD0U3V 5,39 16398,48 Punkte 15886,797246 Punkte 30,46 Open End NASDAQ-100 ® Put HC73GQ 13,17 15997,58 Punkte 17368,467009 Punkte 11,12 Open End DAX ® Call HD0T1E 6,37 16398,48 Punkte 15785,404738 Punkte 25,72 Open End DAX ® Put HR6DLQ 2,08 16398,48 Punkte 16580,187075 Punkte 79,05 Open End DAX ® Call HC77H7 19,90 16398,48 Punkte 14418,284951 Punkte 8,24 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.12.2023; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Lufthansa AG Call HC9P3D 1,72 8,27 EUR 7,00 EUR 4,78 18.09.2024 DAX ® Call HC57S8 9,47 16401,00 Punkte 16400,00 Punkte 17,34 18.06.2024 DAX ® Call HC0XQ2 4,41 16401,00 Punkte 16000,00 Punkte 37,19 12.12.2023 DAX ® Call HC57S9 8,82 16401,00 Punkte 16500,00 Punkte 18,70 18.06.2024 Netflix Inc. Put HD10RC 1,38 463,38 USD 450,00 USD 30,52 17.01.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.12.2023; 10:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Long HC4733 10,11 285,60 EUR 239,619038 EUR 4 Open End DAX ® Long HC01MY 26,80 16401,49 Punkte 14767,008384 Punkte 5 Open End Commerzbank AG Long HC3049 3,31 11,28 EUR 10,222445 EUR 5 Open End DAX ® Long HD0GZZ 41,21 16401,49 Punkte 16078,280838 Punkte 25 Open End DAX ® Long HC01RU 23,04 16401,49 Punkte 15040,286188 Punkte 6 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.12.2023; 10:50 Uhr

