EQS-Adhoc: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: Anleihegläubiger beschließen Restrukturierung der 7,5%-PREOS-Wandelanleihe 2019/2024

EQS-Ad-hoc: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: Anleihegläubiger beschließen Restrukturierung der 7,5%-PREOS-Wandelanleihe 2019/2024



04.12.2023 / 12:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: Anleihegläubiger beschließen Restrukturierung der 7,5%-PREOS-Wandelanleihe 2019/2024 Frankfurt am Main, 4. Dezember 2023 – Die Anleihegläubiger der 7,5 %-PREOS-Wandelanleihe 2019/2024 (ISIN: DE000A254NA6, „PREOS-Wandelanleihe“) haben mittels Abstimmung ohne Versammlung allen Tagesordnungspunkten zugestimmt. An der Abstimmung teilgenommen haben 93,62 % des ausstehenden Anleihevolumens, womit das erforderliche Quorum von 50 % erreicht wurde. Die Anleihegläubiger haben allen Tagesordnungspunkten mit mehr als 77,91 % zugestimmt. Beschlossen wurde u.a., dass die Verzinsung der PREOS-Wandelanleihe mit Ablauf zum 8. Dezember 2022 beendet wird, das Wandlungsrechts der Emittentin (Pflichtwandlung) eingeführt und der Wandlungspreis auf EUR 4,50 reduziert wird. Der PREOS-Vorstand sieht die Beschlüsse als gute Voraussetzung, um auch die Finanzbasis der Gesellschaft zukunftsfähig aufzustellen.



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



ERLÄUTERUNGSTEIL Über PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS") ist ein auf nachhaltige Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor im Bereich Green Development. Im Ankauf liegt der Fokus auf ESG-konforme Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen als auch auf unbebauten Grundstücken, bei denen ESG-Projektentwicklungen in Frage kommen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Portfolio von Immobilien mit ESG-Fokus durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Frankfurt am Main. Pressekontakt: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Svenja Liebig Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main Telefon +49(0) 69/905505-56 04.12.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com