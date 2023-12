Tagesausblick für 05.12.: DAX legt Pause ein. Öl gibt weiter nach.

Heute hatten die Investoren ein paar Gänge zurückgeschaltet und so pendelte der DAX® im Tagesverlauf größtenteils zwischen 16.390 und 16.420 Punkten. Der Volatilitätsindex des DAX®, der VDAX® new sprang zwar auf knapp 14. Damit liegt der Wert dennoch weit unter dem langfristigen Durchschnitt. Von Unruhe ist also keine Spur.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! onemarkets by UniCredit konnte bei den diesjährigen ZertifikateAwards wieder tolle Erfolge verbuchen. Preise gab es in ingesamt sieben Kategorien – unter anderem den dritten Platz in der Kategorie „Anlegerservice“.

An den Anleihemärkten zeigt sich seit Wochen das gleiche Bild. Die Renditen der Staatspapiere sind weiterhin im Rückwärtsgang unterwegs. Dies gilt sowohl für die kurz- als auch langfristigen Papiere. Seit Monaten ist die Zinsstrukturkurve invers. Kurzfristige Papiere bieten also eine höhere jährliche Rendite als langfristige Anleihen. Der Renditeabstand zwischen kurz- und langfristigen Papieren ist in den zurückliegenden Wochen jedoch kräftig geschrumpft. Tendenz weiter fallend. Der Goldpreis markierte heute im frühen Handel mit 2.135 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Allerdings konnte das Edelmetall das Niveau nicht halten und pendelte sich bei 2.050 US-Dollar wieder ein. Der Ölpreis blieb derweil unter Druck. So nahm die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil Kurs auf das Novembertief.

Unternehmen im Fokus

BASF bekam Unterstützung durch positive Analystenkommentare. Continental plant einen Teil der Automotive-Sparte abzuspalten. Zudem sollen Investitionen zurückgefahren und die Gewinnmarge sowie Ausschüttungsquote erhöht werden. Delivery Hero schob sich zurück über die Widerstandsmarke von EUR 29,30. Bei SMA Solar deutete sich ein Ausbruch über die Widerstandsmarke EUR 58,30 an.

Morgen lädt Brenntag zum Kapitalmarkttag.

Wichtige Termine: