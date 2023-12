AKTIE IM FOKUS: Lanxess an MDax-Spitze - Analysten bleiben optimistisch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Lanxess sind am Dienstag nach schwächerem Start schnell ins Plus gedreht. Nach einer Investorenveranstaltung ließen Sorgen nach, der Spezialchemiekonzern könnte eine Kapitalerhöhung brauchen. Als Spitzenreiter im MDax legten die Aktien bis zum Nachmittag um 4,5 Prozent auf 24,47 Euro zu. Damit konnten sie sich ein Stück weit von der 21-Tage-Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend absetzen. Seit Jahresbeginn haben die Aktien allerdings noch immer mehr als ein Drittel an Börsenwert verloren.

Die Experten der französischen Bank Societe Generale hatten die Papiere des Spezialchemiekonzerns aus ihrer Empfehlungsliste für mittelgroße und kleine Nebenwerte in Europa gestrichen. Sie begründeten dies mit der skeptischen Einschätzung der Chemiebranche durch die SocGen-Strategen. Für Lanxess-Aktien blieben sie aber auf "Buy".

Die Experten von Oddo BHF sind derweil nach einer Veranstaltung mit dem Lanxess-Management weiter sehr optimistisch. Lanxess benötige keine Kapitalspritze, sondern habe genügend interne Möglichkeiten. Die Experten kappten zwar ihre Ergebnisprognosen etwas, bleiben aber klar über dem Marktkonsens. Auch das reduzierte Kursziel von 38 Euro lässt noch viel Erholungsspielraum.

Analyst Andreas Heine vom Investmenthaus Stifel verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass die nächste Refinanzierung bei Lanxess erst 2026 anstehe. Daher brauche es keine Kapitalerhöhung, habe das Management auf einer Investorenveranstaltung betont. Auch in einem ungünstigen Konjunkturumfeld sollte 2024 wieder ein Zufluss freier Barmittel von mehreren hundert Millionen Euro möglich sein. Bis zu einer Normalisierung des operativen Ergebnisses (Ebitda) im Bereich von über einer Milliarde Euro könnte es aber bis 2025 oder 2026 dauern. Heine gibt für Lanxess ein Kursziel von 29 Euro an./niw/mis/jha/