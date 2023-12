STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1.Discount-Call-Optionsschein auf Gold (WKN VU89KA)

Der Goldpreis erklimmt derzeit Rekordhöhen und kostete am Montag mit 2.135 US-Dollar so viel wie nie zuvor. Getrieben wird der Kurs aktuell in Erwartung von Zinssenkungen in 2024 sowie einem stagnierenden US-Dollar. Zudem gibt es Berichte, wonach China seit über einem Jahr erhebliche Mengen Gold zukauft. Nach dem Rekordhoch geht es für den Goldpreis aktuell auf 2.026 US-Dollar etwas zurück. Ein Discount-Call-Optionsschein auf das Edelmetall wird an der Euwax gekauft.

2. Call-Optionsschein auf Spotify (WKN ME1G4A)

Im abgelaufenen Quartal verhalfen gestiegene Nutzerzahlen sowie Preiserhöhungen dem Musikstreaming-Anbieter Spotify in die schwarzen Zahlen. Dennoch kündigte CEO Daniel Ek nun den Abbau von rund 1.500 Stellen an. Aktuell sind bei dem in Stockholm ansässigen Unternehmen 8.400 Menschen angestellt. Daniel Ek begründet den Schritt mit gestiegenen Zinsen und einem verlangsamten Wirtschaftswachstum, auch wenn diese Maßnahme vor dem Hintergrund der zuletzt gut ausgefallenen Zahlen, überraschend wirkt. Die Spotify-Aktie verliert heute 0,2 % und kostet 193,79 US-Dollar. Stuttgarter Anleger verkaufen einen Call-Optionsschein auf den Streaming-Dienst.

3. Knock-out-Put auf DAX (WKN MA7KJK)

Der DAX zeigt sich weiter stabil, kommt aber in einem eher nachrichtenarmen Marktumfeld nur langsam voran. Am Vormittag erreicht der deutsche Leitindex mit 16.465 Punkten sein vorläufiges Tageshoch, nachdem er den Vortag bei 16.404 Punkten beendete. In Stuttgart stehen Knock-outs auf den DAX hoch im Kurs, an der Spitze steht ein Put.

Euwax Sentiment Index

Der DAX hält sich weiter wacker über 16.400 Punkten und verliert sein Rekordhoch 16.528 Punkte nicht aus dem Blick. Am Mittag notiert das Aktienbarometer bei 16.420 Punkten und somit 0,1 % höher als am Vortag. Die Stimmung unter den Anlegern hellt sich im Handelsverlauf auf. Der Euwax Sentiment klettert aus dem negativen Bereich in den positiven und zeigt aktuell +12 Punkte an.

Börse Stuttgart auf Youtube

Glänzende Aussichten für Gold & Silber? Nicht ganz...

Gold und Silber stehen bei den Anlegern traditionell hoch im Kurs. Aber wieviel Luft ist nach dem jüngsten Anstieg noch nach oben? Einschätzungen von Kemal Bagci, Derivate-Experte der BNP Paribas, der zudem verrät, wie Anleger auch von einer Seitwärtsbewegung partizipieren können.

