Eisregen - Flughafen München will erst am Dienstagmittag öffnen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Reisende müssen sich am Dienstag wetterbedingt auf erhebliche Einschränkungen am Flughafen München einstellen.

An dem Airport werde es von Betriebsbeginn bis 12.00 Uhr mittags keine Starts und Landungen geben, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Grund sei der angekündigte Eisregen in der Nacht von Montag auf Dienstag, der einen sicheren Flugbetrieb am Morgen und am Vormittag voraussichtlich unmöglich machen. Von der Einstellung des Flugbetriebs seien mindestens 150 Starts und 160 Landungen der insgesamt über 770 Flugbewegungen betroffen.

Der Flughafen werde die erste Tageshälfte dazu nutzen, die Betriebsflächen zu enteisen, hieß es weiter. Geplant sei, den Flugverkehr ab Mittag wieder anlaufen zulassen. Dabei seien aber weiterhin erhebliche Einschränkungen zu erwarten. Passagieren werde dringend geraten, sich vor Anreise zum Flughafen mit ihrer Airline in Verbindung zu setzen, um zu den Status ihres Fluges zu erfragen.

(Bericht von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)