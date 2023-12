EQS-News: HomeToGo landet mit ersten ESG Risk Rating unter den Top 10 seiner Industrie, steht damit vor Firmen mit ähnlichen Geschäftsmodellen und beweist sein Engagement für nachhaltige Geschäftspraktiken

EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): ESG

HomeToGo landet mit ersten ESG Risk Rating unter den Top 10 seiner Industrie, steht damit vor Firmen mit ähnlichen Geschäftsmodellen und beweist sein Engagement für nachhaltige Geschäftspraktiken



05.12.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



HomeToGo landet mit ersten ESG Risk Rating unter den Top 10 seiner Industrie, steht damit vor Firmen mit ähnlichen Geschäftsmodellen und beweist sein Engagement für nachhaltige Geschäftspraktiken Luxemburg, 5. Dezember 2023 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften, gibt heute bekannt, dass es eine branchenführende Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG) Risikobewertung von 16 erreicht hat. Im November 2023 wurde HomeToGo von einer der führenden Rating-Agenturen, Sustainalytics, einem Morningstar-Unternehmen, mit einem „geringem Risiko" bewertet, aufgrund von ESG-Faktoren wesentlichen finanziellen Auswirkungen ausgesetzt zu sein.[1] Mit einem sogenannten „Low Risk"-Rating[2] von 16 belegt HomeToGo weltweit einen Platz in den Top 10 Prozent, sowohl innerhalb der Industriegruppe Software & Services (Rang 96 von insgesamt 1.102 Unternehmen) als auch innerhalb der Unterkategorie 'Internet und Software Services' (Rang 8 von 250 Unternehmen). Dies unterstreicht die Führungsrolle von HomeToGo beim Bekenntnis zu seinen nachhaltigen Geschäftspraktiken. Das Risk Rating von HomeToGo positioniert das Unternehmen hinsichtlich seiner ESG-Praktiken klar vor anderen Marktteilnehmern und weist ein niedrigeres Risiko im Vergleich zu anderen Online-Reisagenturen wie Airbnb, Inc., Expedia Group, Inc., Booking Holdings, Inc. und Trip.com Group Ltd auf. Die wichtigsten Highlights der ESG-Praktiken, die zu der niedrigen Risikobewertung beigetragen haben, umfassen unter anderem: Umweltverantwortung: Umweltpolitik, detaillierte Treibhausgasberichterstattung, Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasen, anteilige Nutzung erneuerbarer Energien

Umweltpolitik, detaillierte Treibhausgasberichterstattung, Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasen, anteilige Nutzung erneuerbarer Energien Soziale Verantwortung: Entwicklung der Mitarbeiter*innen, Anti-Diskriminierungspolitik, soziale Lieferantenstandards, Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien

Entwicklung der Mitarbeiter*innen, Anti-Diskriminierungspolitik, soziale Lieferantenstandards, Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien Exzellente Unternehmensführung: Whistleblower-Programm, Programm zur Bekämpfung von Bestechung & Korruption, Mitgliedschaft im UN Global Compact, ESG-Governance auf Vorstandsebene Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „Wir sind sehr stolz darauf, bereits in unserer ersten Bewertungsrunde ein branchenführendes ESG-Rating erhalten zu haben. Das Erreichen eines „Low Risk”-Ratings von Sustainalytics spiegelt unser kontinuierliches Engagement wider, mithilfe der Geschäftspraktiken von HomeToGo die Reisebranche umweltfreundlicher zu gestalten. Als Marktplatz streben wir es an, eine Plattform zu schaffen, die es sowohl unseren Reisenden als auch unseren Inventarpartnern ermöglicht und erleichtert, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen. Dieses hervorragende Ergebnis ist ein Beweis für die harte Arbeit unseres Teams, die bei der Integration nachhaltiger Praktiken in jeden Teil unseres Geschäfts einfließt. Obwohl wir uns sehr darüber freuen, dass unsere bisherigen Bemühungen anerkannt wurden, ist dies erst der Anfang unserer ESG-Reise. Mit Blick auf die Zukunft freuen wir uns darauf, die Messlatte noch höher zu legen und uns darauf zu konzentrieren, in allen drei ESG-Säulen kontinuierlich weitere Fortschritte zu erzielen." Mit diesem ausgezeichneten ESG-Rating hat HomeToGo neue Maßstäbe für verantwortungsvolle und nachhaltige Geschäftspraktiken in der Reisebranche gesetzt. Das Unternehmen hält konsequent an seinem Engagement fest, einen positiven Beitrag für die von HomeToGo beeinflussten Stakeholder zu leisten und gleichzeitig seinen ökologischen Fußabdruck sukzessive zu minimieren. Eine umfassende Darstellung von HomeToGo’s Geschäftsstrategie, einschließlich seiner nachhaltigen Geschäftspraktiken, wird am virtuellen Kapitalmarkttag des Unternehmens am 12. Dezember vorgestellt. Weitere Informationen zum Programm und zum Live-Stream für den Tag der Veranstaltung finden Sie unter:

https://ir.hometogo.de/websites/hometogo/English/9301/capital-markets-day.html Über Sustainalytics von Morningstar

Morningstar Sustainalytics ist ein führendes Unternehmen für ESG-Research, Ratings und Daten, das Investoren auf der ganzen Welt bei der Entwicklung und Umsetzung von verantwortungsvollen Anlagestrategien unterstützt. Sustainalytics arbeitet mit Hunderten von weltweit führenden Vermögensverwaltern und Pensionsfonds zusammen, die ESG- und Corporate-Governance-Informationen und -Bewertungen in ihre Anlageprozesse einbeziehen. Darüber hinaus arbeitet Sustainalytics mit Hunderten von Unternehmen und ihren Finanzintermediären zusammen, um sie dabei zu unterstützen, Nachhaltigkeit in ihren Strategien, Praktiken und Kapitalprojekten zu berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sustainalytics.com. Über HomeToGo

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für alle leicht zugänglich zu machen. Um diese Vision zu verwirklichen, hat HomeToGo eine zuverlässige und benutzerfreundliche Technologieplattform entwickelt, die Ferienhausanbieter*innen mit Reisenden aus der ganzen Welt zusammenbringt. HomeToGo ist der Online-Marktplatz für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, der Millionen Reisende bei ihrer Suche nach der perfekten Ferienunterkunft mit Tausenden Anbietern auf der ganzen Welt vernetzt und die weltweit größte Auswahl an Ferienunterkünften bietet. Der Online-Marktplatz von HomeToGo bringt sowohl für die Nutzer*innen als auch für die Partner Vorteile: Nutzer*innen, die die HomeToGo-Webseite besuchen, erhalten einen direkten Zugang zum weltweit größten Angebot an Ferienhäusern. Und Anbieter, die die Reichweite und die Technologie-Lösungen von HomeToGo nutzen, können ein breiteres Spektrum an Kund*innen erreichen und erhalten so eine breitere und hochwertige Nachfrage. Während sich der Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG". Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hometogo.de/ueber-uns/

Ansprechpartnerin für Medien

Caroline Burns

press@hometogo.com Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com Haftungsausschluss

Copyright © 2023 Morningstar Sustainalytics. Alle Rechte vorbehalten. Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die von Sustainalytics (www.sustainalytics.com) entwickelt wurden. Diese Informationen und Daten sind Eigentum von Sustainalytics und/oder seinen Drittanbietern (Third Party Data) und werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Sie stellen weder eine Befürwortung eines Produkts oder Projekts noch eine Anlageberatung dar und es wird nicht garantiert, dass sie vollständig, zeitnah, korrekt oder für einen bestimmten Zweck geeignet sind. Ihre Nutzung unterliegt den unter https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers verfügbaren Bedingungen.

Forward-Looking Statements

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können „zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können", „werden", „sollten", „planen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „projizieren", „Ziel" oder „anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. [1] Dieses angeforderte ESG-Rating ist keinesfalls als Anlageberatung oder Expertenmeinung im Sinne der geltenden Gesetzgebung auszulegen. [2] Das ESG-Risiko-Rating von Sustainalytics kombiniert eine Bewertung der Abschätzung der Exposition gegenüber branchenspezifischen materiellen ESG-Themen und wie gut Unternehmen mit diesen Risiken umgehen. Unternehmen werden in fünf verschiedene Risikokategorien eingeteilt, die von „vernachlässigbar” (0 – 10), über „gering“ (10 – 20), „mittel” (20 – 30) und „hoch” (30 – 40) bis „schwerwiegend” (40+) reichen.

05.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com