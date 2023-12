EQS-News: Rubean AG kooperiert mit emerchantpay zur Einführung einer SoftPOS-Lösung

EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Kooperation/Markteinführung

Rubean AG kooperiert mit emerchantpay zur Einführung einer SoftPOS-Lösung



05.12.2023 / 09:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Rubean AG kooperiert mit emerchantpay zur Einführung einer SoftPOS-Lösung emerchantpay und Rubean bieten Händlern in Europa und Großbritannien PhonePOS an

Die PhonePOS Lösung von Rubean baut ihre Akzeptanz weiter aus München, den 5. Dezember 2023. Die Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), und emerchantpay, ein weltweit führender Zahlungsdienstleister und Acquirer, geben ihre Zusammenarbeit bekannt. Emerchantpay bietet ihren Kunden in Großbritannien und Europa Rubean‘s PhonePOS, eine Software Point of Sales (SoftPOS)-Lösung für Android-Geräte, an, um damit ihre Marktposition zu stärken und weiter auszubauen. Mit dieser Lösung können die Partner von emerchantpay den zusätzlichen Vorteil der Nutzung von PhonePOS mit ihrer bestehenden Android-App nutzen. Das PhonePOS-Angebot ist ideal für die verschiedensten Geschäftsmodelle. Es ermöglicht Unternehmen Kartenzahlungen auf Android-Mobilgeräten zu akzeptieren, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird. PhonePOS unterstützt Kartenzahlungen, Mobile Wallets und größere Transaktionen, die eine PIN erfordern. Darüber hinaus ist die SoftPOS-Lösung für viele Händler aufgrund der Flexibilität der Lösung, der niedrigen Anschaffungskosten und der einfachen Nutzung auf einem vertrauten Gerät interessant. Diese Art eines Kartenterminals wird bei den Händlern immer beliebter. Die Forscher von Juniper sagen voraus, dass die Zahl der Händler, die SoftPOS-Lösungen nutzen, bis 2027 weltweit auf 34,5 Millionen steigen wird. Die Einführung dieser Lösung kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt, um die wachsende Nachfrage nach SoftPOS im neuen Jahr zu befriedigen. "SoftPOS ist nicht nur eine Zahlungslösung, es ist ein Sprung nach vorne für die Annehmlichkeit von Kunden und Händlern", sagt Jon Horddal, Chief Product Officer bei emerchantpay. "Wir freuen uns darauf, mit dieser Lösung einen Beitrag zur Zukunft des Payments am POS zu leisten - Skalierbar, flexibel und kundenorientiert." "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit emerchantpay um Unternehmen in Großbritannien und in Europa das Bezahlen von unterwegs zu erleichtern", sagt Dr. Hermann Geupel, CEO Rubean. "Unsere gemeinsame Vision für Wachstum und unser Engagement für hervorragende Kundenleistungen machen diese Zusammenarbeit zu einer perfekten Ergänzung. Gemeinsam ermöglichen wir Unternehmen, mit PhonePOS in die Welt der mobilen Zahlungsakzeptanz einzusteigen und damit zu wachsen", fügt Geupel hinzu. Über emerchantpay emerchantpay ist ein führender globaler Zahlungsdienstleister und Acquirer für Online-, Mobile-, In-Store- und Over-the-Phone-Zahlungen. Unsere globale Zahlungslösung ist durch eine einfache Integration verfügbar und bietet eine breite Palette von Funktionen, einschließlich globalem Acquiring, globalen und lokalen Zahlungsmethoden, fortschrittlichem Betrugsmanagement und Leistungsoptimierung. Wir versetzen Unternehmen in die Lage, nahtlose und ansprechende Zahlungserlebnisse für ihre Kunden zu schaffen. www.emerchantpay.com Über Rubean AG Die Rubean AG (Symbol: R1B, ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), München, ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile softPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und kleineren Händlern in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige softPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrsmärkten und XETRA notiert. www.rubean.com Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: german communications AG

Jörg Bretschneider

Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg

+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40

presse@german-communications.com Dr. Hermann Geupel

Rubean AG

Kistlerhofstr. 168, D-81379 München

+49 89 357560

Hermann.Geupel@rubean.com

05.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com