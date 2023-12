EQS-News: Stephan Büttner neuer CEO der AGRANA Beteiligungs-AG

EQS-News: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Stephan Büttner neuer CEO der AGRANA Beteiligungs-AG



05.12.2023 / 10:09 CET/CEST

Stephan Büttner neuer CEO der AGRANA Beteiligungs-AG Markus Mühleisen scheidet aus Wechsel an der Führungsspitze in der AGRANA Beteiligungs-AG: CFO Mag. Stephan Büttner (50) wurde gestern vom Aufsichtsrat zum neuen CEO bestellt: Er tritt seine Funktion per 1. Jänner 2024 an. Dkfm. Markus Mühleisen, MBA (57) hatte sich entschieden, sein am 31. Mai 2024 auslaufendes CEO-Mandat nicht zu verlängern. Weiters wurde das bestehende Vorstandsmandat von Stephan Büttner, das am 31. Oktober 2024 ausläuft, bis 31. Oktober 2028 verlängert. „Mit dem Ausscheiden von Markus Mühleisen ist die Bestellung von Stephan Büttner zu dessen Nachfolger als CEO ein logischer und erfreulicher Schritt für den Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG. Stephan Büttner hat die positiven Entwicklungen der Gruppe in seinen Funktionen als CFO der Unternehmensgruppe sowie CEO der Division Frucht maßgeblich geprägt und mitgestaltet. Er erfüllt alle Voraussetzungen, um das Wachstum des Unternehmens zu gewährleisten, die notwendigen Transformationen umzusetzen und die Organisation auf ihrem Erfolgsweg sicher in eine gute Zukunft zu führen“, zeigt sich der AGRANA-Aufsichtsratsvorsitzende Präsident Mag. Erwin Hameseder erfreut. Stephan Büttner ist bereits seit 2012 in unterschiedlichen Managementfunktionen Teil der AGRANA-Organisation und hat deren Erfolgsgeschichte entscheidend mitgeprägt. Aktuell verantwortet er als CFO im Konzernvorstand die Bereiche Finanzen, Beteiligungsmanagement, Recht, Compliance, Einkauf, IT, Organisation sowie Investor Relations und leitet die Division Frucht. Als neuer CEO übernimmt er zusätzlich die Ressorts Strategie und Wirtschaftspolitik, Verkaufskoordination, Öffentlichkeitsarbeit, Personal und Generalsekretariat. Stephan Büttner war nach Abschluss seines Studiums der Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien u.a. bei der KPMG AUSTRIA GmbH beschäftigt. Nach seinem Wechsel zur Raiffeisen Ware Austria AG im Jahr 2001 war Stephan Büttner ab 2004 bei deren Tochtergesellschaft Ybbstaler Fruit Austria GmbH als CEO tätig. Seit 2012 ist er für die AGRANA-Gruppe tätig. Als CEO der AUSTRIA JUICE GmbH, einem Joint Venture der AGRANA Beteiligungs-AG und der Raiffeisen Ware Austria-AG, managte Stephan Büttner dort erfolgreich den Zusammenschluss der AGRANA Juice GmbH mit der Ybbstaler Fruit Austria GmbH. 2014 wurde er CFO der AGRANA Beteiligungs-AG und seit Mai 2021 ist er auch CEO von AGRANA Fruit. Die Bestellung zum CEO der AGRANA Beteiligungs-AG krönt eine facettenreiche Karriere. „Ich kann mir kein abwechslungsreicheres berufliches Umfeld vorstellen als bei AGRANA. Die Menschen in unserem Unternehmen haben über Jahrzehnte ein starkes Standing als Brückenbauer zwischen der Landwirtschaft und den Industrien, die wir beliefern, aufgebaut. Vor allem in volatilen Zeiten ist das ein Asset, das in Zukunft noch wichtiger werden wird: Vertrauensvolle Geschäfts- und Kundenbeziehungen, erstklassige Rohstoffzugänge, neue Kooperationsmodelle und eine Innovationskraft, die uns als Lösungsentwickler für Partner prädestiniert. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem großartigen Team AGRANA‘s Entwicklungsweg fortzusetzen und weiter zu formen“, so Stephan Büttner. Dem ausscheidenden CEO Markus Mühleisen dankt der Vorsitzende des Aufsichtsrates der AGRANA-Beteiligungs-AG Erwin Hameseder: „Markus Mühleisen hat das Unternehmen sehr gut durch eine dynamische Zeit multipler Krisen geleitet, die Ergebnisse wurden deutlich verbessert und die Eckpunkte einer neuen Strategie wurden erarbeitet. Die Entscheidung von Markus Mühleisen, sein zum 31. Mai 2024 auslaufendes Vorstandsmandat nicht zu verlängern und aus dem Unternehmen auszuscheiden, hat der Aufsichtsrat selbstverständlich respektiert. Namens des Aufsichtsrates und des Unternehmens danke ich ihm für die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre.“ Der scheidende CEO Markus Mühleisen erklärt: „Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AGRANA, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen konnten wir gemeinsam viel erreichen und haben die Grundlagen für nächste Phase der Entwicklung von AGRANA gelegt. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt die Führung zu übergeben. AGRANA wünsche ich weiterhin viel Erfolg.“ Über AGRANA AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 55 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,6 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.

