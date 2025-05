EQS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: AGRANA beschließt gänzliche Übernahme der AUSTRIA JUICE GmbH

EQS-Ad-hoc: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Strategische Unternehmensentscheidung

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: AGRANA beschließt gänzliche Übernahme der AUSTRIA JUICE GmbH



30.05.2025 / 10:56 CET/CEST

Wien, 30. Mai 2025

AGRANA beschließt gänzliche Übernahme der AUSTRIA JUICE GmbH

Die AGRANA Beteiligungs-AG („AGRANA“), Wien, beschließt, weitere 49,99 % der Anteile an der AUSTRIA JUICE GmbH („AUSTRIA JUICE“), Kröllendorf/Allhartsberg|Österreich, indirekt zu übernehmen. Diese werden aktuell von der RWA Raiffeisen Ware Austria AG („RWA“) mittelbar gehalten. Nach der Transaktion, für die nunmehr alle notwendigen Beschlüsse der Leitungsorgane von AGRANA und RWA vorliegen, würde AGRANA sodann 100 % an AUSTRIA JUICE halten. Die Vertragsunterzeichnung soll zeitnah erfolgen.

AUSTRIA JUICE zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Apfelsaft- und Beerensaftkonzentraten und produziert darüber hinaus natürliche Aromen, Getränkegrundstoffe sowie Direktsäfte für die weiterverarbeitende Getränke- und Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen betreibt 13 Produktionsstätten in Österreich, Deutschland, Ungarn, Polen, Rumänien, Ukraine und China, beschäftigt rund 1.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024|25 Umsatzerlöse von rund 330 Mio. €.

AGRANA hält per heutigem Tage mittelbar 50,01 % der Anteile an der AUSTRIA JUICE, und deren Geschäftsaktivitäten wurden schon bislang als Bestandteil des Segmentes Frucht im Konzern vollkonsolidiert. AGRANA will mit dem Vollerwerb gemäß ihrer Konzernstrategie NEXT LEVEL die AUSTRIA JUICE stärker in die eigene Gruppe integrieren. Dadurch bieten sich strategische Vorteile, so soll u.a. die weltweite Ausrollung des Getränkegrundstoff- und Aromengeschäftes forciert werden. Weiters wird beabsichtigt, organisatorische Synergien und Kostenpotenziale zu heben.

Nach Unterzeichnung des Kaufvertrages sowie der kartellrechtlichen Freigabe durch die zuständigen Behörden soll der Abschluss der Transaktion bis Ende des Kalenderjahres 2025 erfolgen. Der Kaufpreis für die 49,99 % Anteile beträgt 54,7 Mio. €.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.

