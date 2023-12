IRW-News: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen plant Entwicklung von Hochleistungsbatterien für wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge

IRW-PRESS: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen plant Entwicklung von Hochleistungsbatterien für wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge

Vancouver, B.C., 5. Dezember 2023 / IRW-Press / - Vancouver, British Columbia - First Hydrogen Corp. (First Hydrogen oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) hat mit EV Technologies Inc. (EVT) ein Termsheet hinsichtlich der Entwicklung einer kompakten Hochleistungsbatterie unterzeichnet, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen und speziell für wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge konzipiert sein soll. First Hydrogen und EVT werden eine Vereinbarung über eine kommerzielle Partnerschaft ausarbeiten, in der die entsprechenden technischen Anforderungen und Investitionen festgelegt werden. First Hydrogen ist Eigentümer des gesamten im Rahmen der Partnerschaft entwickelten geistigen Eigentums, das ausschließlich für die Herstellung der Batterie verwendet werden soll.

Das neue Batteriesystem, das entwickelt und geplant werden soll, wird nach Maßgabe des Ingenieurteams des Unternehmens und seiner Automobilpartner eine höhere Effizienz und eine höhere Leistungsfähigkeit für seine wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) haben. Das neue Batteriedesign wird zusammen mit der Wasserstoff-Brennstoffzelle in die Fahrzeuge für den Markt der wasserstoffbetriebenen Fahrzeuge (FCEV) integriert. First Hydrogen bewertete die neuesten weltweit verfügbaren Batterietechnologien und entschied sich für das in Quebec ansässige Unternehmen EVT, einen anerkannten Marktführer in der Entwicklung innovativer, zuverlässiger und leistungsstarker Antriebsbatteriesysteme, nachdem es nicht in der Lage war, eine Batterie zu finden, die den strengen Spezifikationen von First Hydrogen entsprach.

Die wasserstoffbetriebenen FCEV von First Hydrogen haben im Rahmen von Tests mehr als 10.000 km zurückgelegt, unter anderem bei Einsatztests auf der Straße mit Flottenbesitzern und -betreibern aus dem Vereinigten Königreich, RIVUS und dem Energieversorger SSE plc. Es konnte demonstriert werden, dass die FCEV mit einer einzigen Betankung eine Reichweite von 630 km aufweisen und damit die Reichweite von elektrischen leichten Nutzfahrzeugen (240 km) leicht verdoppeln. First Hydrogen ist bestrebt, die Produktqualität und die Leistung des Fahrzeugantriebs kontinuierlich zu verbessern.

Nach Angaben von Global Market Insights hat der Markt für leichte Nutzfahrzeuge im Jahr 2022 die Marke von 7,8 Billionen US$ überschritten und wird von 2023 bis 2032 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9 % pro Jahr auf 19,9 Billionen US$ anwachsen. Zunehmende Emissionsvorschriften für Fahrzeuge, Fortschritte bei der Fahrzeugsicherheit, die Einführung fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS) in Fahrzeugen sowie der wachstumsstarke Einzelhandels- und E-Commerce-Sektor tragen erheblich zur Nachfrage nach neuen und fortschrittlichen Nutzfahrzeugen bei. Die Logistik- und E-Commerce-Branchen expandieren schnell und heizen die Nachfrage in der Branche an.

Vincent Darlix, CEO von EVT, erklärt: Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg in eine nachhaltige Zukunft. EVT Batteries ist dankbar für die Möglichkeit, First Hydrogen unsere innovativen Batterien zur Verfügung zu stellen. Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von EVT Batteries, ein Produkt mit höchster Leistung und Sicherheit zu liefern.

Balraj Mann, Group CEO von First Hydrogen, sagt dazu: Während wir auf die Entwicklung unserer Wasserstoffproduktionsanlage und unseres Fahrzeugwerks in Shawinigan hinarbeiten, ist es wichtig, eine starke Lieferkette mit regionalen und lokalen Partnern aufzubauen. Die Partnerschaft mit EVT, einem in Quebec ansässigen Zulieferer, ist ein wichtiger Baustein für unsere Entwicklung und unser Wachstum.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72885/FHYD_120523_DEPRcom.001.jpeg

Über EVT (EVTbatteries.com)

EVT Batteries entwickelt und fertigt extrem sichere Hochenergiebatteriepacks, die auf den Markt für schwere Nutzfahrzeuge, einschließlich Lkw, Busse und Industriefahrzeuge, ausgerichtet sind. Innovative, patentierte Technologien ermöglichen eine Steigerung der Energiedichte um mehr als 30 % im Vergleich zu aktuellen, dem Stand der Technik entsprechenden Batteriepacks, bieten eine branchenweit führende Leistungsfähigkeit und ein höheres Maß an Sicherheit. Die 1-GWH-Anlage von EVT befindet sich in der Nähe von Montreal und somit von Kunden in Nordamerika; sie soll bereits im zweiten Quartal 2024 in Betrieb gehen.

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada) und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge, die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff spezialisiert hat. In Partnerschaft mit den Firmen AVL Powertrain und Ballard Power Systems Inc. hat das Unternehmen leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen (FCEV) mit einer Reichweite von über 630 Kilometern geplant und konstruiert. Diese Fahrzeuge werden derzeit bei Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich erprobt. Außerdem entwickelt First Hydrogen eine Anlage zur Produktion von 35 MW grünem Wasserstoff und ein Fahrzeugmontagewerk in Shawinigan (Quebec).

