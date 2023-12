Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Weihnachtsspende der Glarner Kantonalbank geht an Teen Challenge Schweiz



05.12.2023 / 07:00 CET/CEST



Glarus, 05. Dezember 2023 – Die diesjährige Weihnachtsspende der Glarner Kantonalbank über

5 000 Franken geht an Teen Challenge Schweiz. Traditionell spendet die Glarner Kantonalbank im Dezember 5 000 Franken an einen Verein oder eine gemeinnützige Institution im Kanton Glarus. Sie freut sich, die diesjährige Weihnachtsspende an Teen Challenge Schweiz zu vergeben. Seit über 50 Jahren begleitet Teen Challenge Schweiz Menschen in schwierigen Situationen und mit psychischen Beeinträchtigungen auf ihrem Weg in Richtung berufliche und soziale Integration. «Wir freuen uns sehr über die grosszügige Spende. Mit dem Betrag werden wir Geschenke an Notleidende machen, welche keine Unterstützung von staatlichen Stellen erhalten» erklären Richard Lins und Marco Bruhin von der Teen Challenge Gesamtleitung. Über Teen Challenge Schweiz

Das Angebot richtet sich an Männer und Frauen in sozialen und beruflichen Schwierigkeiten. Unter fachkundiger Leitung können die Klienten ihre Fähigkeiten entdecken, ausprobieren und erhalten einen Einblick in die Arbeitswelt.

Teen Challenge Schweiz unterstützt ihre Klienten dabei, wieder selbständig zu wohnen und für ihren Unterhalt aufkommen zu können. Dabei helfen den Menschen Wohn-, Arbeits- und Integrationsangebote, die von Teen Challenge Schweiz begleitet werden. Die körperliche Gesundheit und die geistige Lebendigkeit spielen dabei eine wichtige Rolle.

Weitere Informationen über Teen Challenge Schweiz unter teenchallenge.ch

