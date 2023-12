Dax weiter auf Rekordjagd - Merck trübt das Bild

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Mittwoch nach der Eröffnung des Xetra-Handels seine Rekordjagd zunächst fortgesetzt. Zuletzt gewann der deutsche Leitindex noch rund 0,1 Prozent auf 16.544,16 Punkte. Seit seinem Oktober-Tief hat der Dax gut 13 Prozent gewonnen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verbuchte am Mittwoch ein Plus von 0,41 Prozent auf 26.600,12 Zähler. Etwas getrübt wurde das Bild im Dax von einem Kurseinbruch der Aktien der Merck KGaA um mehr als 13 Prozent nach enttäuschenden Studiendaten zu einem Arzneimittel gegen Multiple Sklerose.