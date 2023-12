Die meistgehandelten Produkte: Bayer, Microsoft und Nvidia bullish

Der DAX® ist weiter auf Rekordjagd und markiert direkt zum Handelsstart ein neues Allzeithoch bei 16572 Punkten. Am Vormittag wurden die Einzelhandelsumsätze für die EuroZone veröffentlicht. Diese lagen auf Jahressicht leicht unter den Prognosen bei -1,20%. Im weiteren Tagesverlauf werden noch die ADP Beschäftigungszahlen für die USA bekannt gegeben. Nach Angaben der Euwax sind einige Investoren verunsichert und trauen dem DAX® nur noch wenig Aufwärtspotenzial zu.

Sie haben sich auf eine Korrektur vorbereitet. An der Euwax waren am Vormittag gleich vier Short-Produkte auf den DAX® bei den meistgehandelten Knock-out-Produkten. Bei den Optionsscheinen dominieren hingegen Scheine auf Blue-Chips wie bspw. auf die Bayer AG, Volkswagen AG, Nvidia oder Microsoft. Anleger haben darüber hinaus mit Faktor-Optionsscheinen bei E.on, Tui oder Rheinmetall auf weiter steigende Kurse gesetzt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HR81AN 13,59 16572,04 Punkte 17904,908054 Punkte 12,32 Open End DAX ® Put HC6VUW 21,24 16572,04 Punkte 18672,467237 Punkte 7,83 Open End DAX ® Call HD141Y 4,20 16555,50 Punkte 16161,079592 Punkte 38,13 Open End DAX ® Put HR6N0U 2,45 16572,04 Punkte 16770,498731 Punkte 71,25 Open End DAX ® Put HB14Z2 3,65 16572,04 Punkte 16893,517524 Punkte 44,9 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.03.2023; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Bayer AG Call HD0VY4 0,32 31,837 EUR 35,00 EUR 10,226 18.12.2024 Volkswagen AG Call HC9BUN 0,18 110,46 EUR 140,00 EUR 62,27 18.09.2024 Nvidia Put HC8DRL 0,30 465,66 USD 450,00 USD 161,17 13.12.2023 DAX ® Call HD04EQ 6,06 16554,5 EUR 16000 Punkte 26,83 19.12.2023 Microsoft Call HC331D 5,32 372,57 USD 380,00 USD 6,55 18.06.2025

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.03.2023; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag E.on SE Long HC4MV3 15,14 12,23 EUR 8,112193 EUR 3 Open End Bayer AG Long HD0VV0 5,70 31,81 EUR 27,182069 EUR 7 Open End Tui AG Long HC91NL 7,99 6,58 EUR 5,097763 EUR 7 Open End DAX ® Short HB8X7A 1,43 16547 Punkte 19289,313514 Punkte -6 Open End Rheinmetall AG Long HC48N6 7,84 283,7 EUR 226,855103 EUR 5 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.03.2023; 11:00 Uhr

