EQS-News: Carbios erweitert Executive Committee zur Unterstützung des schnellen Wachstums der Organisation und des Geschäftsbetriebs

Carbios erweitert Executive Committee zur Unterstützung des schnellen Wachstums der Organisation und des Geschäftsbetriebs Sophie Balmary übernimmt die Leitung der Personal- und Rechtsabteilungen und wird Mitglied des Executive Committees Clermont-Ferrand, Frankreich – 6. Dezember 2023 (06:45 Uhr MEZ) - Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, hat heute die Ernennung von Sophie Balmary zur Leiterin der Personal- und Rechtsabteilungen bekannt gegeben. Sie wird das Wachstum der Organisation und des Geschäftsbetriebs des Unternehmens verantworten. Dazu gehören die Steuerung von organisatorischen Veränderungen, die Förderung und Entwicklung von Talenten und die Gestaltung eines anregenden und erfüllenden Arbeitsumfelds ebenso wie die Absicherung der Geschäftstätigkeit im Rahmen der industriellen und kommerziellen Entwicklung von Carbios. Als Mitglied des Executive Committees wird Sophie Balmary an Emmanuel Ladent, den Chief Executive Officer von Carbios, berichten. Emmanuel Ladent, Chief Executive Officer von Carbios, kommentierte: „Ich freue mich sehr, Sophie in unserem Team willkommen zu heißen. Sie wird einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, Carbios als noch attraktiveren Arbeitgeber zu positionieren, bei dem Talente wachsen und sich entfalten und wo sie zum Erfolg unserer sozialen und ökologischen Mission beitragen können. Sophies umfangreiche Erfahrung im Personalwesen in multinationalen Konzernen wird für die Umsetzung der ehrgeizigen Ziele und die nachhaltige Entwicklung von Carbios von unschätzbarem Wert sein.“ Sophie Balmary, Leiterin der Personal- und Rechtsabteilungen: „Die Mission von Carbios, Kunststoffe und Textilien in die Kreislaufwirtschaft zu überführen, ist ein innovativer Ansatz, der mit einer großen sozialen Verantwortung einhergeht. Für die Erfüllung dieser Mission sind das Engagement unserer Mitarbeiter, ihre Entwicklung und die Attraktivität von Carbios als Arbeitgeber von zentraler Bedeutung. In einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld ist die Einhaltung von Vorschriften im Geschäftsbetrieb für das nachhaltige Wachstum der Gesellschaft entscheidend. Ich bin stolz darauf, mich Carbios und seinen Teams anzuschließen und zum Erfolg eines höchst innovativen französischen Unternehmens beizutragen, von dem wir alle profitieren werden.“ Die Juristin Sophie Balmary hat ihre berufliche Laufbahn 1995 bei Renault begonnen. Dort war sie an Großprojekten, wie der Änderung der Rechtsform des Konzerns und an Fusionen sowie Übernahmen beteiligt. Im Jahr 2003 wechselte sie in die Personalabteilung der Renault-Gruppe, in der sie verschiedene Aufgabenbereiche verantwortete, darunter die Rekrutierung für den französischen Markt, die Etablierung des Hauptsitzes und den Aufbau der Abteilung für soziale Angelegenheiten in Frankreich. Im September 2017 übernahm sie die Leitung der Abteilung für soziale Angelegenheiten bei Michelin in Frankreich. Mit ihrer Erfahrung bei Renault konnte sie den sozialen Dialog bei Michelin stärken, indem sie mit einer Kombination von Verantwortung, Agilität und sozialem Zusammenhalt ihr juristisches Fachwissen und ihr tiefgreifendes Verständnis für industrielle und menschliche Belange bestmöglich nutzte. Besuchen Sie unsere Website und lesen sie die Biografien der Mitglieder des Executive Commitees von Carbios: https://www.carbios.com/fr/gouvernance/ ### Über Carbios Carbios ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das biologische Lösungen entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu definieren. Angelehnt an natürliche Prozesse, entwickelt Carbios enzymbasierte Verfahren, um Kunststoffe zu zersetzten. Damit verfolgt das Unternehmen die Mission, der weltweiten Verschmutzung durch Plastik und Textilien entgegenzuwirken sowie die Transition hin zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Mit seinen bahnbrechenden Technologien für das Biorecycling von PET und für den biologischen Abbau von PLA ist das Unternehmen im Begriff, das Stadium der Industrialisierung und Kommerzialisierung zu erreichen. Eine Demonstrationsanlage für das Biorecycling ist bereits seit 2021 in Betrieb, und die einzigartige Referenzanlage, in Partnerschaft mit Indorama Ventures, soll 2025 die Produktion aufnehmen. Durch die Veröffentlichung auf der Titelseite von Nature wurde Carbios wissenschaftliche Anerkennung zuteil. Renommierte Marken der Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränke, sowie der Modeindustrie unterstützen das Unternehmen, um die Recycling- und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte zu verbessern. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von Carbios und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten im Rahmen eines Textilkonsortiums mit Carbios zusammen. Um mehr über die Biotechnologie zu erfahren, die Kreislauffähigkeit von Kunststoffen und Textilien vorantreibt, besuchen Sie bitte http://www.carbios.com/en Twitter: Carbios / LinkedIn: Carbios / Instagram: insidecarbios Informationen zu Carbios Aktien:

ISIN Nummer: FR0011648716

Ticker : Euronext Growth: ALCRB

LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08 Carbios wurde im Jahr 2011 von Truffle Capital gegründet. Aktionäre können das PEA-PME-Programm, ein staatliches Programm, das es in Frankreich ansässigen Personen, die in kleine mittelständische Unternehmen (KMU) investieren, ermöglicht, von Einkommenssteuernachlässen zu profitieren, in Anspruch nehmen. Für weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte: CARBIOS

Melissa Flauraud

Press Relations

melissa.flauraud@carbios.com

+33 (0)6 30 26 50 04



Benjamin Audebert

Investor Relations

contact@carbios.com

+33 (0)4 73 86 51 76

Medienkontakt (Europa)

Iconic

Marie-Virginie Klein

mvk@iconic-conseil.com

+33 (0)1 44 14 99 96 Medienkontakt (USA)

Rooney Partners

Kate L. Barrette

kbarrette@rooneyco.com

+1 212 223 0561

Medienkontakt (DACH&UK)

MC Services AG

Anne Hennecke

carbios@mc-services.eu

+49 (0)211 529 252 22

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen und Risikofaktoren: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen über zukünftige Erwartungen enthalten, die auf derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Solche Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Den Lesern wird empfohlen, die Risikofaktoren, die sowohl im Universal-Registrierungsdokument, das bei der französischen Börsenaufsichtsbehörde ("AMF") hinterlegt wurde, sowie im Halbjahresfinanzbericht, der auf der Website des Unternehmens kostenlos zur Verfügung steht, dargelegt wurden, sorgfältig zu prüfen. Sollten alle oder ein Teil dieser Risikofaktoren eintreten, haftet Carbios in keinem Fall für Entscheidungen oder Handlungen, die im Zusammenhang mit den Informationen und/oder Aussagen in dieser Pressemitteilung getroffen wurden, oder für damit verbundene Schäden. Die Übersetzung dient nur zu Informationszwecken. Bei Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieser Pressemitteilung ist die englische Fassung maßgebend.

