EQS-News: Evotec-Partner Jingxin erhält Zulassung für EVT201 in China

EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec-Partner Jingxin erhält Zulassung für EVT201 in China



06.12.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



EVT201 ERHÄLT ZULASSUNG VON DER CHINESISCHEN BEHÖRDE FÜR MEDIZINPRODUKTE („NMPA“) ALS NEUARTIGES MEDIKAMENT ZUR KURZFRISTIGEN BEHANDLUNG VON SCHLAFSTÖRUNGEN

EVOTECS LIZENZPARTNER ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD („JINGXIN“) WIRD DIE KOMMERZIALISIERUNG VON EVT201 IN CHINA UND SÜDKOREA VOLLSTÄNDIG ÜBERNEHMEN Hamburg, 06. Dezember 2023:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) gab heute bekannt, dass Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd („Jingxin“) von der chinesischen Behörde für Medizinprodukte (engl. Chinese National Medical Products Administration, „NMPA“) die Zulassung für EVT201, auch bekannt als Dimdazenil, als neuartiges Medikament zur Behandlung von Schlafstörungen in China erhalten hat.



Schlafstörungen, also Schwierigkeiten beim Einschlafen oder Durchschlafen, betreffen schätzungsweise 10-20 % der Bevölkerung, wobei die Häufigkeit bei Frauen, älteren Menschen und Personen mit medizinischen und psychiatrischen Komorbiditäten höher ist. EVT201 ist ein neuartiger partiell-positiver allosterischer Modulator von GABAA-Rezeptoren mit hoher Affinität und moderater Wirksamkeit. Dieses Profil der Bindungsaktivität verleiht EVT201 ein verbessertes Sicherheitsprofil im Vergleich zu vollständigen Agonisten.



EVT201 wurde ab 2005 von Evotec als Behandlungsoption für Schlafstörungen entwickelt. Das Unternehmen führte klinische Phase-II-Studien mit EVT201 durch, die positive Sicherheits- und Wirksamkeitsergebnisse lieferten, bevor es das Programm an Jingxin zur weiteren Entwicklung und Vermarktung in China auslizenzierte. Nachdem Jingxin im Jahr 2021 positive Ergebnisse seinen klinischen Phase-III-Studien für den Einsatz von EVT201 bei Schlafstörungen gemeldet hatte, wurde die Vereinbarung im Jahr 2022 auf Südkorea ausgeweitet. Jingxin behält außerdem die Option, die Lizenz global zu erweitern.



Evotec hat Anspruch auf zweistellige Lizenzgebühren vom Nettoumsatz sowie Meilensteinzahlungen in Abhängigkeit von kommerziellem Erfolg und Unterlizenzen.



Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte: „Wir freuen uns, dass Jingxin die Zulassung von EVT201 als neuartige Kurzzeitbehandlung von Schlaflosigkeit bekannt gegeben hat. EVT201 ist ein frühes Beispiel für Evotecs Fähigkeit, neurowissenschaftliches Krankheitsverständnis einzusetzen, um einen einlizenzierten Wirkstoffkandidaten im Rahmen einer Partnerschaft für einen anderen Indikationsbereich zu vermarkten. Wir haben volles Vertrauen in unseren Partner Jingxin für die Kommerzialisierung von EVT201 in China und Südkorea, um dem ungedeckten medizinischen Bedarf von Patienten mit Schlafstörungen zu begegnen.“





Über EVT201

EVT201 ist ein neues niedermolekulares Medikament der Klasse 1 für die Behandlung von Schlaflosigkeit bei Erwachsenen. Es ist ein partieller Agonist des GABAA (γ-Aminobuttersäure A)-Rezeptors, der selektiv auf den α1-Subtyp des Benzodiazepinrezeptors wirkt, mit hoher Affinität und mäßig starkem Agonismus, der einen schnellen Schlafbeginn und die Aufrechterhaltung des Schlafs bewirkt. Im Vergleich zu herkömmlichen Benzodiazepin-GABA-Rezeptor-Vollagonisten hat es erhebliche Vorteile in Bezug auf Dyskinesie, Nachwirkungen, Toleranz, Wechselwirkungen mit Ethanol, körperliche Abhängigkeit, Gedächtnisstörungen und andere unerwünschte Nebenwirkungen.





ÜBER EVOTEC SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec setzt diese „Data-driven R&D Autobahn to Cures“ sowohl für proprietäre Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20 Pharma und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische Institutionen und andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende „co-owned Pipeline“ innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 5.000 hochqualifizierte Menschen für Evotec. Die 17 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf X/Twitter @Evotec und LinkedIn.



ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „sollen“, „abzielen“, „würde“, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.



Medienkontakt Evotec SE:

Gabriele Hansen, SVP Head of Global Corporate Communications, Tel.: +49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com



Hinnerk Rohwedder, Director of Global Corporate Communications, Tel.: +49.(0)151 4070-4843, hinnerk.rohwedder@evotec.com



IR-Kontakt Evotec SE:

Volker Braun, SVP Head of Global Investor Relations & ESG, Tel.: +49.(0)40.56081-775, volker.braun@evotec.com

06.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com