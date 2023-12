OTS: KSB SE & Co. KGaA / KSB-Aktie steigt in den SDAX auf

KSB-Aktie steigt in den SDAX auf Frankenthal (ots) - Die Vorzugsaktie des Frankenthaler Pumpen- und Armaturenherstellers wird ab 18. Dezember 2023 im Deutschen Aktienindex SDAX vertreten sein. Entscheidendes Kriterium für den Aufstieg ist die Marktkapitalisierung der frei handelbaren Vorzugsaktien von KSB. In Summe beläuft sich die Marktkapitalisierung sämtlicher Vorzugs- und Stammaktien inzwischen auf rund eine Milliarde Euro. Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung, zeigt sich erfreut: "Die Aufnahme in den SDAX spiegelt die hervorragende Entwicklung von KSB wider. Sie wird die Marke, die Sichtbarkeit und die Positionierung des Unternehmens im Marktumfeld zweifellos weiter stärken." Rund 20 Prozent der Vorzugsaktien werden über die Johannes und Jacob Klein GmbH von der KSB Stiftung gehalten. Die übrigen Vorzugsaktien werden seit 1895 an der Börse gehandelt. Der Kurs der KSB-Vorzugsaktie hat sich in den letzten drei Jahren nahezu verdreifacht. Der deutsche Aktienindex für sogenannte Small Caps umfasst die 70 nach Marktkapitalisierung und Börsenumsatz größten Unternehmen unterhalb der MDAX-Werte. Die im SDAX gelisteten Unternehmen sind repräsentativ für die klassischen Branchen in Deutschland. KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2022 mit rund 15.700 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 2,6 Mrd. EUR erzielt. Pressekontakt: Sonja Ayasse Tel + 49 6233 86-3118 Mobil +49 151 22953838 mailto:sonja.ayasse@ksb.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100499/5666087 OTS: KSB SE & Co. KGaA ISIN: DE0006292006