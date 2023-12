Die Precisely Data Integrity Suite gewinnt weiter an Bedeutung bei Kunden

Neue Kunden treiben den Umsatz der Data Integrity Suite voran und erweitern die Reichweite von Precisely in den Bereichen KI und fortschrittliche Analyseanwendungen

Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, gab heute bekannt, dass seine Precisely Data Integrity Suite weiterhin auf dem Vormarsch ist. Das Unternehmen hat zahlreiche Kunden in den Bereichen Datenintegration, Data Governance und Geoaddressierungsdienste hinzugewonnen, wobei fast die Hälfte des weltweiten Suite-Umsatzes auf neue Kundenlogos zurückzuführen ist. Precisely hilft Unternehmen wie der Belfius Bank, Smiley Technologies, UK Power Networks und Vantage Towers dabei, schnell Vertrauen in die Daten aufzubauen, die sie in modernen Cloud- und Hybrid-Umgebungen speichern. Diese Unternehmen nutzen diese Daten für KI, fortschrittliche Analysen und andere hochwertige, datengesteuerte Initiativen, um eine höhere betriebliche Effizienz und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

"In unserem ständigen Bestreben, Daten einfach entdeckbar, verständlich und zuverlässig nutzbar zu machen, nutzen wir die Precisely Data Integrity Suite", sagte Zachary Decent, Data Governance & Quality Manager, Enterprise Data Management bei UK Power Networks, das ein Viertel der britischen Bevölkerung mit Strom versorgt. "Dieser Schritt unterstreicht unser Engagement für die Best-Practice-Prinzipien für Daten. Wir nutzen die Plattform, um unseren Stakeholdern durch einen umfassenden Datenkatalog mit klar definierten Datenverantwortlichkeiten und robusten Qualitätsüberwachungsmechanismen eine Bereicherung zu bieten."

"Smileys Analysedienste sind auf ein sehr hohes Maß an Genauigkeit bei der Adressvalidierung und bei Standortdaten angewiesen", sagte Chris Raper, Chief Strategy Officer bei Smiley Technologies Inc. einem Anbieter von Kernbankensoftware und Dienstleistungen für Gemeinschaftsbanken und Finanzinstitute. "Die Nutzung der Data Integrity Suite von Precisely hat es uns ermöglicht, diese Dienste nahtlos in unsere Gesamtanalyselösung für Gemeinschaftsbanken zu integrieren."

Das Analystenunternehmen Gartner® hat in seiner jüngsten Hype Cycle-Studie1 die Datenintegrität als eines der wichtigsten Themen für neue Technologien genannt. Es beschreibt die Bedeutung der Datenintegrität und berichtet, dass "KI auf Daten angewiesen ist und bessere Daten zu zuverlässigeren KI-Lösungen führen. Ohne automatisierte Unterstützung ist die Validierung großer Datenmengen unmöglich".

"Wir haben uns für die Precisely Data Integrity Suite entschieden, weil sie uns ein starkes Data-Governance-Framework bietet, das es uns ermöglicht, vertrauenswürdige Daten in unserer gesamten Organisation zu nutzen", sagt Sascha Glomski, Manager BI & Finance Transformation, Vantage Towers. "Als einer der größten Betreiber von Mobilfunktürmen in Europa wird uns eine durchgängige Transparenz und ein besseres Verständnis unserer Daten helfen, den Betrieb zu verbessern, Kosten zu senken und die Markteinführung zu beschleunigen."

Zusätzlich zum Kundenzuspruch hat Precisely dieses Jahr neue Partnerzertifizierungen für die Data Integrity Suite hinzugefügt. Mit der Suite können Unternehmen Datenintegritätsprozesse in führenden Daten-Cloud-Umgebungen wie AWS Redshift, Databricks, Snowflake und anderen nativ ausführen und Analysen dort beschleunigen, wo sich die Daten befinden.

"Mit Precisely konnten wir unser integriertes Data-Governance- und Data-Quality-Programm skalieren, um unsere Ziele für das Jahr 2025 zu erreichen", so Jérôme Sandron, Head of Data Governance bei der Belfius Bank, einer führenden belgischen Banken- und Versicherungsgruppe.

Mit der Precisely Data Integrity Suite können Unternehmen vertrauenswürdige Daten nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern, den Umsatz zu steigern, Kosten zu senken und Risiken zu minimieren. Die Suite besteht aus Cloud-nativen, interoperablen Diensten, die einen gemeinsamen Datenkatalog und ein gemeinsames Benutzererlebnis bieten, und gibt Unternehmen die Gewissheit, dass ihre Daten ein Maximum an Genauigkeit, Konsistenz und Kontext aufweisen. Die Data Integrity Suite umfasst die Dienste Datenintegration, Datenqualität, Data Governance, Datenbeobachtung, Geo-Adressierung, räumliche Analyse und Data Enrichment.

"Der starke Kundenzuspruch für die Data Integrity Suite bestätigt, dass es unerlässlich ist, Cloud-native Datenintegritätsverarbeitung anzubieten", sagt Eric Yau, Chief Operating Officer bei Precisely. "Es besteht ein Bedarf an vertrauenswürdigen Daten und unsere Aufgabe ist es, die Komplexität für Unternehmen und Datenteams gleichermaßen zu lösen. Wir verfügen über umfassendes Fachwissen, damit wir Unternehmen, die schnellere Einblicke und optimale Effizienz für ihre Organisationen erreichen wollen, einen klaren Weg bieten können."

GARTNER und HYPE CYCLE sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologiebenutzern keinesfalls, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Precisely

Precisely ist weltweit führend im Bereich Datenintegrität und bietet 12.000 Kunden in mehr als 100 Ländern, darunter 99 der Fortune 100, Genauigkeit, Konsistenz und Kontext in ihren Daten. Die Datenintegrations-, Datenqualitäts-, Data-Governance-, Location-Intelligence- und Datenanreicherungsprodukte von Precisely ermöglichen bessere Geschäftsentschei-dungen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

