Litecoin hält sich über 70 Dollar – Zins- und ETF-Hoffnungen im Fokus

Getragen durch die Hoffnung auf global sinkende Kapitalmarktzinsen, gepaart mit der Zuversicht auf die baldige Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA, kann der Litecoin Kurs im Monat Dezember um über 5 Prozent auf 73,50 Dollar zulegen. Anleger dürften nun der Veröffentlichung des offiziellen US-Arbeitsmarktberichts entgegenfiebern.

US-Arbeitsmarktbericht im Fokus – Anleger hoffen auf geldpolitische Lockerungssignale

Mit Spannung blicken Anleger am Freitag auf die Veröffentlichung der im Fachjargon sogenannten „Non-Farm Payrolls“ um 14:30 Uhr.

Volkswirte erwarten ein Stellenplus in Höhe von 180.000 Einheiten für den November nach zuletzt 150.000 Einheiten im Oktober. Die US-Arbeitslosenquote könnte bei 3,9 Prozent notieren und damit so hoch wie im Oktober.

Die durchschnittlichen Stundenlöhne dürften erwartungsgemäß um 4,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat angezogen haben und damit weniger stark als zuvor (4,1 Prozent).