Datacolor AG

Ordentliche Generalversammlung der Datacolor AG Alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt



07.12.2023



Medieninformation Medieninformation (PDF) Die ordentliche Generalversammlung der Datacolor AG vom Donnerstag, 7. Dezember 2023, stimmte allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Die Aktionäre wählten folgende bisherigen Verwaltungsräte: Werner Dubach, Hans Peter Wehrli, Thomas Studhalter, Jvo Grundler und Hanno Elbraechter, für eine einjährige Amtsperiode in den Verwaltungsrat. Als Präsident wurde Werner Dubach bestimmt. Jvo Grundler und Hanno Elbraechter wurden in den Vergütungsausschuss gewählt. Die KPMG AG, Luzern, wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/24 wiedergewählt. Die Generalversammlung hat die Dekotierung sämtlicher Namenaktien der Gesellschaft von der SIX Swiss Exchange genehmigt und den Verwaltungsrat ermächtigt, die Dekotierung auszuführen.



Die Generalversammlung beschloss keine Dividende auszuzahlen.



Rotkreuz, 7. Dezember 2023

https://ir.datacolor.com/ Datacolor AG, Investor Relations, Olga Wüschner

Finanztermine 7. Mai 2024

29. Oktober 2024

19. November 2024

10. Dezember 2024 Publikation Halbjahresbericht 2023/24

Publikation Eckdaten Geschäftsbericht 2023/24

Publikation Geschäftsbericht 2023/24

Generalversammlung 2023/24

Datacolor ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Farbmanagementlösungen, das Software, Hardware und Dienstleistungen für eine präzise Farbwiedergabe bei Materialien, Produkten und Fotoaufnahmen anbietet. Seit mehr als 50 Jahren nutzen viele weltweit führende Unternehmen, Hersteller und kreative Profis Datacolors innovative Technologien, um eine konstante Farbintegrität zu erzielen. Das Unternehmen umfasst ein Netzwerk aus Vertriebs- und Servicegesellschaften in mehr als 100 Ländern, von Europa, über Nord- und Südamerika bis Asien. Datacolors Kunden stammen aus den Industriebereichen Textil und Bekleidung, Farbe und Druck, Automobil, Plastik, Fotografie und Videografie. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite https://www.datacolor.com/de/.

