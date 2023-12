RWE - Gewinne managen statt Kaufen?

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 40,580 € (XETRA)

Viele DAX-Werte zeigen momentan das gleiche Bild. Die Aktien befinden sich in einem dynamischen Aufwärtstrend, bei dem es einem durchaus schwindlig werden könnte. Dies ist auch in den Aktien von RWE nicht anders. Nach ihrem Oktobertief bei 31,55 EUR zog der Aktienkurs in den vergangenen Wochen deutlich an und aktuell muss man für einen Anteilschein bereits wieder mehr als 40 EUR zahlen.

Das Gelände wird schwieriger!

Mit dem erst heute erreichten neuen Hoch ist der Status quo in der RWE-Aktie offensichtlich. Die Bullen dominieren das Kursgeschehen und der laufende Aufwärtstrend ist unangefochten intakt. Damit können neue Hochs folgen.

So einfach wie die Sache scheint, ist es dann aus Sicht eines Anlegers bzw. Trader doch nicht. Die kurzfristige Wahrscheinlichkeit für neue Hochs mag zwar hoch sein, aber wie viel Potenzial hat die Aktie noch? Lohnt der Einstieg jetzt noch? Wie viel Risiko müsste man einplanen, wenn es in den nächsten Tagen zu einer Korrektur kommt?

Diese und viele weitere Fragen zwängen sich in der RWE-Aktie auf. Erschwerend kommt hinzu, dass der Kurs auf den Widerstandsbereich um 41 EUR zuläuft. In diesem Preisbereich könnte es problemlos zu einer Konsolidierung und Korrektur kommen und dann wären auch Abgaben auf 39 EUR und sogar wieder bis in den Bereich von 37,50 EUR möglich.

Fazit: Mit dem Aufwärtstrend im Rücken scheinen die Wahrscheinlichkeiten in der RWE-Aktie immer noch auf der Käuferseite zulegen. Mit der Nähe zum Widerstand um 41 EUR ist diese jedoch kleiner als noch vor einigen Tagen bzw. Wochen. Addiert man jetzt noch das mögliche Korrekturpotenzial hinzu, drängt sich meiner Meinung nach ein Kauf nicht mehr auf. Für mich ist die RWE-Aktie momentan in einem Stadium, in dem es Gewinne zu managen gilt. Für interessante Einstiege auf der Käuferseite würde ich eine Korrektur abwarten.

RWE Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)