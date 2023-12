Vierter Zyklus des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award gestartet

S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, Vorsitzender des Kuratoriums der UAE Water Aid Foundation (Suqia UAE), hat den vierten Zyklus des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award eröffnet. Der Preis, der mit insgesamt 1 Mio. US-Dollar dotiert ist, würdigt die Leistungen von Organisationen, Forschungszentren und Innovatoren, die innovative Technologien und Prototypen für die Erzeugung, Verteilung, Entsalzung und Reinigung von Wasser mithilfe erneuerbarer Energien entwickeln. Das Ziel ist es, Lösungen für die Wasserknappheit zu finden, mit der benachteiligte und notleidende Bevölkerungsgruppen weltweit konfrontiert sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231207752648/de/

4th cycle of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award launched - (Photo AETOSWire)

Wie Al Tayer in seinem Vortrag bei einer Veranstaltung von Suqia UAE am Stand der Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) auf der COP28 betonte, stärkt der Award die Anstrengungen der VAE auf dem Gebiet der globalen humanitären Initiativen, indem er Organisationen, Einzelpersonen und Innovatoren ermutigt und auszeichnet, die praxisorientierte und nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen der Wasserknappheit unter Verwendung erneuerbarer Energie entwickeln. Dies folgt dem Ansatz der VAE, aktiv an Lösungen für die Herausforderungen der Welt mitzuwirken und weniger entwickelte Gesellschaften bei ihren Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen und Förderung einer nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen.

Al Tayer lobte das große Interesse und die hohe Beteiligung an der Preisverleihung sowie die Qualität der Innovationen, die von Unternehmen, Forschungszentren, Institutionen und Innovatoren präsentiert wurden. Für den vorherigen Zyklus des Preises wurden Beiträge aus 56 Ländern eingereicht. In den vergangenen drei Zyklen wurden 31 Gewinner aus 22 Ländern für ihre innovativen Projekte auf dem Gebiet der Wasserentsalzung und -reinigung mithilfe erneuerbarer Energien honoriert, darunter Solar-, Wind-, Biomasse-, Wasserkraft-, Osmose- und Erdwärmetechnologien.

Der Preis ist in vier Kategorien unterteilt. Verliehen werden der Innovative Projects Award, der den Large Projects Award und den Small Projects Award einschließt; der Innovative Research and Development Award, der den National Institutions Award und den International Institutions Award umfasst; der Innovative Individual Award, der den Distinguished Research Award und den Youth Award beinhaltet; und der Innovative Crisis Solutions Award.

Suqia UAE hat Organisationen, Unternehmen, Forschungszentren, Innovatoren und Jugendliche in aller Welt dazu aufgerufen, sich am vierten Zyklus des Awards zu beteiligen. Die Einreichungen werden bis zum 30. April 2024 auf www.mbrwateraward.ae/awards entgegengenommen.

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231207752648/de/

Shaikha Almheiri DEWA +971552288228 shaikha.almheiri@dewa.gov.ae