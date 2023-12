EQS-Adhoc: GESCO SE gibt Veränderung im Vorstand bekannt

EQS-Ad-hoc: GESCO SE / Schlagwort(e): Personalie

GESCO SE gibt Veränderung im Vorstand bekannt



08.12.2023 / 13:54 CET/CEST

Der Aufsichtsrat der GESCO SE hat heute mit dem CEO der Gesellschaft Ralph Rumberg einvernehmlich beschlossen, nach dem 30. Juni 2024 die CEO-Rolle in neue Hände zu geben. Über die Neubesetzung der Position werden wir zeitnah informieren.



Herr Rumberg wurde 2018 zum Vorstand berufen mit der Aufgabe GESCO durch eine Transformation zu navigieren. Unter seiner Führung entwickelte sich die GESCO zu einem aktiv gestaltenden Gesellschafter der Tochtergesellschaften. Besonders erwähnenswert ist die größte Transaktion der Firmengeschichte mit dem Projekt Matterhorn und die daraus resultierende gestärkte Aufstellung des Portfolios. Ralph Rumberg, CEO der GESCO SE: „Seitdem ich 2018 zu GESCO gestoßen bin, konnten wir vieles bewegen. Durch eine Reihe von Transaktionen und der wirksamen Etablierung unserer Excellence Programme besteht die Industriegruppe heute mehrheitlich aus marktführenden Unternehmen, wahren Hidden Champions. Ich freue mich und bin stolz darauf, das Unternehmen im nächsten Jahr in einer sehr guten Verfassung übergeben zu können.“ Stefan Heimöller, Aufsichtsratsvorsitzender der GESCO SE: “Wir sind Ralph Rumberg sehr dankbar für seinen Einsatz in den letzten Jahren und vor allem auch für die erfolgreiche Transformation des Unternehmens. Als aktiver Gesellschafter ist es uns unter seiner Führung gelungen, den Erfolg unserer Tochtergesellschaften deutlich zu steigern. Aufgrund des nahenden Abschlusses der Transformation der GESCO SE sind der Aufsichtsrat und Ralph Rumberg nun zu dem Entschluss gekommen, eine personelle Neuausrichtung zu initiieren. Der bis zum 30.06.2024 laufende Vertrag des Vorstandsvorsitzenden wird planmäßig erfüllt. Über die nächsten Schritte werden wir zeitnah informieren. Über GESCO: Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Prozess-Technologie, Ressourcen-Technologie sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. Kontakt: Peter Alex

