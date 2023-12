Original-Research: Shelly Group AD (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Shelly Group AD - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Shelly Group AD Unternehmen: Shelly Group AD ISIN: BG1100003166 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.12.2023 Kursziel: 62,00 BGN (zuvor: 58,00 BGN) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nils Scharwächter Erfolgreiche Black Week - Guidance komfortabel erreichbar Die Shelly Group hat vorgestern über den starken Verlauf der Black Week berichtet, der unsere Erwartungen übertraf. Nachdem wir auf Basis der 9M-Zahlen das Margenniveau für 2023e erhöht haben, halten wir nun auch ein Übertreffen der Umsatzprognose für wahrscheinlich. Beachtliche 1,1 Mio. Geräteverkäufe im Aktionszeitraum: Da die Black Week inklusive des "Cyber Mondays" im Bereich der Haushaltselektronik von hoher Bedeutung ist, stand auch bei Shelly in den vergangenen Jahren das vierte Quartal jeweils für 36,6% (2020), 35,3% (2021) sowie 38,0% (2022) der Jahresumsätze. Nachdem das Unternehmen innerhalb des dritten Quartals das Überschreiten der 10-Mio.-Geräteverkäufe der Unternehmenshistorie kommunizierte, verzeichnete die Shelly Group im Aktionszeitraum Stückzahlen von 1,1 Mio. über alle Verkaufskanäle hinweg (Onlineshop, Amazon sowie zahlreiche B2B-Partner). Das hierbei erlöste Top Line-Volumen belief sich auf 14,5 Mio. Euro bzw. 28,4 Mio. BGN, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 115,0% entspricht und damit auch spürbar über unseren Erwartungen liegt (MONe: rd. 25 Mio. BGN). Die Regionen, in denen die höchsten Verkaufszahlen realisiert wurden, waren Deutschland, Italien und Spanien. Guidance wirkt konservativ: Aufgrund der starken Entwicklung werten wir die Bekräftigung der FY23-Prognose als defensiv. So avisiert Shelly nach wie vor Konzernerlöse von 72,0 Mio. Euro bzw. 140,8 Mio. BGN und ein EBIT von mindestens 17,0 Mio. Euro bzw. 33,2 Mio. BGN und spricht selbst davon, die Guidance im Umsatz und Ergebnis "mehr als komfortabel erreichen zu können". Die hierbei unterstellte Mindestmarge beträgt 23,6%. Vor dem Hintergrund der 9M-Ergebnisqualität (EBIT-Marge: 26,9%; Q3/23: 30,5%) hatten wir bereits unsere Margenerwartung leicht erhöht. Darüber hinaus verleiht uns die jüngste Meldung Visibilität dafür, dass Shelly auch umsatzseitig die Prognose übertreffen dürfte. Entsprechend haben wir unsere Erwartungen für das laufende Jahr erhöht. Da auch im Aktionszeitraum die Energiemanagement-Produkte als einer der wesentlichen Wachstumstreiber aufgeführt worden sind und diese ein höheres Margenniveau aufweisen, gehen wir trotz der mit der dynamischen Umsatzentwicklung einhergehenden Rabattierungen weiter von einer äußerst attraktiven EBIT-Marge i.H.v. 24,4% für das Gesamtjahr 2023 aus. Ein Grund, die Guidance "lediglich" bestätigt zu haben, könnte die derzeitige Einführung des SAP-Systems sein, deren Verlauf das Unternehmen vorerst abwarten dürfte. Unter Berücksichtigung des bisherigen Projekt-Track Records in Verbindung mit der Erfahrung des CEOs Wolfgang Kirsch im Etablieren von Systemen und Prozessen sind wir jedoch zuversichtlich, dass auch diese Systemeinführung planmäßig verlaufen wird und rechnen daher mit einem Übertreffen der Guidance zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2023. Fazit: Nachdem die 9M-Zahlen bereits einen hervorragenden Verlauf des diesjährigen Geschäftsjahres zeigten, verdeutlichen die vermeldeten Umsatzzahlen im Rahmen der Black Week u.E. erneut die Dynamik der Geschäftsentwicklung. Entsprechend bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem angehobenen Kursziel von 62,00 BGN (zuvor: 58,00 BGN). 