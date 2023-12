Deutsche Bank schließt Aktienrückkaufprogramm ab

Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008) hat ihr am 25. Juli 2023 angekündigtes Aktienrückkaufprogramm über 450 Mio. Euro abgeschlossen, wie am Montag berichtet wurde. Zwischen dem 2. August und dem 8. Dezember 2023 wurden 45,5 Mio. Aktien oder 2,23 Prozent des Grundkapitals der Bank zu einem Durchschnittskurs von 9,88 Euro je Aktie zurückgekauft.

Die Deutsche Bank hat das Ziel, für die Geschäftsjahre 2021 bis 2025 insgesamt rund 8 Mrd. Euro an die Aktionäre zurückzugeben. Bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 am 25. Oktober hat die Deutsche Bank den Kapitalausblick angehoben. Es bestehe das Potenzial, bis 2025 zusätzlich rund 3 Mrd. Euro an Kapital freizusetzen, was Spielraum für weitere und beschleunigte Ausschüttungen sowie für weitere Investitionen in das Geschäft bietet, so der DAX-Konzern.

Redaktion MyDividends.de