Die meistgehandelten Produkte: DAX – Bullen in der Mehrheit. Optimisten bei Amazon und E.On.

Die Investoren halten sich zum Wochenauftakt noch etwas zurück. Der Dax® zeigt sich wenig bewegt und pendelt in den ersten Handelstunden um den Schlusskurs von Freitag bei 16560 Punkten. Die Marktteilnehmer warten gespannt auf die Zinsentscheidung der FED am Mittwoch und der EZB am Donnerstag.

An der Euwax waren heute morgen vor allem Produkte auf den DAX® beliebt. Unter den meistgehandelten Knock-out-Produkten befinden sich aktuell 3 Calls und 1 Put auf den DAX®. Auch bei den Optionsscheinen ist der DAX® heute Vormittag beliebt. Anleger setzen mit Call Optionsscheinen auf eine Fortsetzung der Rallye. Bei E.ON SE und der Deutschen Bank haben Investoren verstärkt Long Faktor-Produkte nachgefragt und damit auf weitere Kursgewinne gesetzt. Bei der Bayer AG hingegen setzen die Marktteilnehmer mit Faktor-Produkten auf fallende Kurse.

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD1864 2,22 16758,64 Punkte 16554,339539 Punkte 70,28 Open End DAX ® Call HD0U3Q 8,81 16758,64 Punkte 15882,611798 Punkte 18,7 Open End DAX ® Put HR988M 0,97 16758,64 Punkte 16808,502287 Punkte 214,87 Open End DAX ® Call HD0FTV 17,13 16758,64 Punkte 15042,02881 Punkte 9,69 Open End Gold Put HB49EE 19,81 1996,05 USD 2207,578715 USD 9,44 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.12.2023; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD04GL 16,65 16752,45 Punkte 16500,00 Punkte 10,1 17.12.2024 DAX ® Call HD04EQ 7,95 16752,45 Punkte 16000,00 Punkte 21,26 19.12.2023 DAX ® Call HD0UPD 2,88 16752,45 Punkte 16800,00 Punkte 62,24 16.01.2024 Amazon.com Call HD14KL 1,25 146,71 USD 150,00 USD 10,9 19.06.2024 DAX ® Call HC57RN 28,88 16752,45 Punkte 14400,00 Punkte 5,85 18.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.12.2023; 10:10 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HC0555 24,22 16770,37 Punkte 13974,589122 Punkte 6 Open End E.ON SE Long HC68UZ 10,69 12,5025 EUR 6,248589 EUR 2 Open End DAX ® Long HD09WA 140,81 16770,37 Punkte 16098,098543 Punkte 25 Open End Deutsche Bank AG Long HC5FC2 22,09 11,824 EUR 9,860353 EUR 6 Open End Bayer AG Short HC4P0P 70,54 31,805 EUR 34,021663 EUR -15 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.03.2023; 10:40 Uhr

