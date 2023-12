EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG / Aktienrückkauf – Abschlussmeldung

Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



11.12.2023 / 12:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Deutsche Bank AG schließt Aktienrückkauf ab



Im Zeitraum vom 02. August 2023 bis einschließlich 08. Dezember 2023 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufs der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, dessen Beginn nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 am 01. August 2023 für den 02. August 2023 mitgeteilt wurde (der „Aktienrückkauf“), insgesamt 45.541.366 Aktien wie folgt erworben:

Rückkaufzeitraum Aggregiertes Volumen in Anzahl Aktien Volumengewichteter Durchschnittskurs (Euro) 02.08.2023 – 08.12.2023 45.541.366 9,8811

Damit wurde der Aktienrückkauf am 08. Dezember 2023 abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 02. August 2023 bis einschließlich 08. Dezember 2023 erworbenen eigenen Aktien beläuft sich auf 45.541.366 Stück. Dies entspricht 2,23% des Grundkapitals. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 9,8811 €.



Der Erwerb der Aktien der Deutsche Bank Aktiengesellschaft erfolgte durch ein von der Deutsche Bank AG beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).



Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Deutsche Bank AG veröffentlicht: (



Frankfurt, 11. Dezember 2023



Deutsche Bank Aktiengesellschaft

