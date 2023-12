EQS-News: DEFAMA: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsverträge

EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Personalie/Vertrag

DEFAMA: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsverträge



11.12.2023 / 16:31 CET/CEST

Der Aufsichtsrat der Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat auf seiner heutigen Sitzung die im Oktober des kommenden Jahres auslaufenden Verträge mit beiden Vorständen jeweils um fünf Jahre bis zum 31. Oktober 2029 verlängert. Das Vorstandsteam besteht damit auch in Zukunft unverändert aus Matthias Schrade und Matthias Stich. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die erfolgreiche Arbeit in einem schwierigen Umfeld. Die DEFAMA ist weiter mit Zukäufen am Markt aktiv und auf dem besten Weg, die Ziele der Langfristplanung 2025 zu erreichen. Mit dem etablierten Vorstandsteam wird DEFAMA auch danach weiter wachsen können.





Über die Deutsche Fachmarkt AG



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten in Deutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T€. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Qualitätssegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.





Kontaktadresse



DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Nimrodstr. 23

13469 Berlin



Internet: www.defama.de





Ansprechpartner



Matthias Schrade



Tel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0

E-Mail: schrade@defama.de

11.12.2023 CET/CEST

