EQS-News: Die Türkei könnte die Golfstaaten im Fintech-Sektor beherbergen

Die Türkei könnte die Golfstaaten im Fintech-Sektor beherbergen ISTANBUL - (ARAB NEWSWIRE) - Die jüngsten Besuche von Präsident Recep Tayyip Erdoğan in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Katar wurden als wichtiger Schritt zur

Weiterentwicklung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit angesehen. Auch die Geschäftswelt, die Präsident Erdoğan begleitete, äußerte sich zufrieden mit diesen Besuchen. Während der Besuche von Präsident Erdoğan in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar standen die aktuelle Situation in Gaza sowie regionale und globale Entwicklungen und die Zusammenarbeit zwischen den Ländern auf der Tagesordnung. Bei seinem Treffen mit dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, sprach Präsident Erdoğan über die Verbesserung der Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigungsindustrie, Energie und Weltraumtechnologien zwischen den beiden Ländern. 12 Abkommen mit Katar unterzeichnet Am Besuch von Präsident Erdoğan in Katar nahmen zahlreiche Unternehmen teil. Im Anschluss an das Vier-Augen-Gespräch im Lusail-Palast leiteten Präsident Recep Tayyip Erdoğan und der Emir von Katar, Scheich Al Sani, die 9. Sitzung des Hohen Strategischen Komitees Türkei-Katar. Im Anschluss an das Treffen wurden in Anwesenheit von Erdoğan und Al Sani 12 Kooperationsabkommen unterzeichnet, die verschiedene Bereiche von Investitionen bis Handel und von Industrie bis Verteidigung abdecken, zusammen mit der Gemeinsamen Erklärung der 9. Sitzung des Hohen Strategischen Komitees. Erkan Kork, Vorstandsvorsitzender der BankPozitif "Wir können mit der Welt im Bank- und Finanzwesen konkurrieren" Wichtige Vertreter der Geschäftswelt begrüßten auch Erdoğans Besuche in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar. Erkan Kork, Vorstandsvorsitzender der BankPozitif, erklärte, dass die Region, insbesondere im Finanzsektor, ein erhebliches Potenzial für türkische Unternehmen birgt. "Unter der Führung unseres Präsidenten hat ein neuer Öffnungsprozess begonnen, insbesondere in Richtung Golf. Hier liegt ein erhebliches Potenzial. Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate sind wichtige Investorenländer. Wir sind in der Lage, mit der Welt im Bank- und Finanzwesen zu konkurrieren. Zum Beispiel könnte die Türkei ein Zentrum für Fintech in den Golfstaaten werden", sagte er. "Das Jahrhundert der Türkei in ein Investitionsjahrhundert verwandeln" Erkan Kork äußerte seine Überzeugung, dass der Anteil der Türkei am internationalen Finanzkuchen weiter steigen werde. "Entschlossen, das 'Jahrhundert der Türkei' unter der Führung unseres Präsidenten in ein 'Jahrhundert der Investitionen' zu verwandeln, haben wir in der Geschäftswelt nicht nur unsere Hände, sondern unser ganzes Selbst für diese Sache eingesetzt. Als freiwillige Botschafter unseres Landes laden wir alle Investoren ein, gemeinsam mit der Türkei gemeinsam mit uns zu gewinnen. Die Türkei, die ausländische Investoren in verschiedenen Bereichen von der Industrie bis zum Finanzwesen und von der Energie bis zum Transport anzieht, wird mit diesen Investitionen weiter wachsen", erklärte er.







Über Bankpozitif



ist ein in der Türkei ansässiges Finanzinstitut, das es Privatpersonen und Unternehmen ermöglicht, ihre Finanztransaktionen schnell und effizient über eine einzige digitale Plattform durchzuführen. Die Bank bietet ihren Kunden digitales Investment Banking mit personalisierten Finanzlösungen und innovativen Technologien!

