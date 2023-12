EQS-News: SOWITEC group erhält Umweltgenehmigung für 76-MW-Solarpark in Kolumbien

EQS-News: SoWiTec group GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

SOWITEC group erhält Umweltgenehmigung für 76-MW-Solarpark in Kolumbien



11.12.2023 / 10:00 CET/CEST

Sonnenbühl, 11. Dezember 2023 – Die SOWITEC group (SOWITEC), einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, hat die Umweltgenehmigung für ein 76-MW-Solarprojekt in der Provinz La Guajira im Nordosten Kolumbiens erhalten. Auch der Netzanschluss konnte für das Projekt bereits gesichert werden. Die Inbetriebnahme des Projektes ist bereits für 2025 vorgesehen. SOWITEC ist seit 2012 mit einer Niederlassung in Barranquilla in Kolumbien präsent. Die aktuelle Pipeline aus Wind- und Solarprojekten beträgt in Kolumbien rund 1.400 MW. Frank Hummel, CEO der SOWITEC group GmbH: „Parallel zur Forcierung unserer Aktivitäten in Deutschland setzen wir auch unsere Projekte in unseren Kernmärkten in Lateinamerika konsequent um. Als einer der führenden Projektenwickler in Kolumbien freuen wir uns über das Erreichen dieses wichtigen Meilensteins für dieses Solarprojekt. Wir erwarten für die kommenden Jahre weiteres Wachstum in diesem hochattraktiven Markt.“



Über SOWITEC:

Als einer der führenden Projektentwickler für Erneuerbare Energien ist SOWITEC in 12 Ländern tätig mit Schwerpunkt auf den stark wachsenden Schwellen- und Entwicklungsländern. Mit über 110 Mitarbeitern deckt SOWITEC alle Bereiche der Solar- und Windkraft-Projektentwicklung ab: von der Planung und Konzeption, den Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, über die Baubetreuung, den Vertrieb und die Finanzierung bis hin zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung von Wind- und Solarparks. Mehr als 60 von SOWITEC entwickelte Wind- und Solarprojekte mit fast 3.000 MW sind derzeit in acht Ländern in Betrieb.

www.sowitec.com



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@better-orange.de

