TUI: Die Reiselust soll den Gewinn um 25 % in 2024 antreiben – KGV von 7!

TUI begeistert mit einem Wachstumsausblick für das Jahr 2024, den keiner auf dem Schirm hatte. Das EBIT soll um 25 % steigen. Das KGV reduziert sich auf sieben. TUI verspürt weiterhin eine große Nachfrage für seine Angebote und signalisiert seinen starken Start bei den Buchungen für den Sommer 2024. Mittelfristig peilt TUI ein EBIT-Wachstum von sieben bis zehn Prozent pro Jahr an!

Die Reiselust der Menschen hält an

Mit dem Ende der Pandemie haben die Verbraucher ihre Ausgaben neu priorisiert. Materielle Dinge werden weniger angeschafft, aber dafür viel Geld für die Freizeitgestaltung ausgegeben. Das Reisen und Urlauben gehören zu den höchsten Prioritäten. Die ersten Aussagen aus der Branche deuten darauf hin, dass auch das Jahr 2024 vorteilhaft startet. Der Finanzchef der Online-Buchungsplattform Booking sprach letzte Woche von einem sehr gesunden Verbraucherprofil sowie einer starken Nachfrage der Konsumenten. TUI verzeichnet für das Sommerprogramm 2024 bereits eine 14%ige Auslastung und meint, die ersten Anzeichen deuten auf eine starke Saison hin. Schließlich sind die Buchungen in allen Märkten vielversprechend und liegen 13 % über dem Sommer 2023. Neben dem traditionellen Reisegeschäft bleibt die Nachfrage nach Kreuzfahrten sehr hoch, sodass man alle 16 Schiffe in Betrieb hat. Zudem sollte der Absatz von Erlebnissen, wodurch die Wertschöpfungskette steigt, weiter zulegen. Gerade über die Schiene der Erlebnisse via TUI Musement gewinnt man viele neue Kunden.

TUI will den Gewinn um 25 % im Jahr 2024 steigern

Am 6. Dezember 2023 berichtete TUI über das abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 und gab einen herausragenden Ausblick. Das vergangene Jahr wurde mit einem 25%igen Wachstum auf 20,66 Milliarden Euro sowie einem bereinigten EBIT von 977 Millionen Euro (+ 138 %) abgeschlossen. Netto verdiente TUI gut 0,74 Euro je Aktie. Beliebte Reiseziele waren die Türkei, Griechenland, Kanaren, Balearen sowie Karibik. Zugleich profitiert man auch von einer anziehen Nachfrage nach Kreuzfahrten sowie dem Ausbau des Angebots an Erlebnissen. Im Jahr 2024 will man erneut deutlich wachsen. Der Umsatz soll um mindestens 10 % zulegen und das EBIT sogar um mindestens 25 % klettern. Eine Basis dafür ist auch die Buchungsentwicklung für den Winter 2023/24, denn diese ist auf Kurs die Erwartungen zu erfüllen. Die Gästezahlen als auch die Auslastung liegen deutlich über dem Vorjahr. Schließlich macht man Fortschritte beim Schuldenabbau. Die Nettoverschuldung konnte gegenüber dem Vorjahr durch eine große Kapitalerhöhung von 3,4 Milliarden Euro auf 2,1 Milliarden Euro reduziert werden. Mit einem deutlich positiven Cashflow im neuen Jahr sollten weitere Reduktionen drin sein. Neben dem Gewinnwachstum wäre eine Reduktion der Nettoverschuldung sehr positiv.

Die Bewertung liegt bei einem 7er KGV und die mittelfristigen Ziele stehen

TUI dürfte gemäß dem Factset-Konsens im Jahr 2024 einen Nettogewinn von 1,01 Euro je Aktie einfahren. Das wäre ein 7er KGV. Doch auch für 2025 und 2026 gehen die Schätzungen von einem weiteren Anstieg auf 1,20 Euro sowie 1,36 Euro aus. Die Bewertung würde weiter gedrückt. Positive News würden die Aktie vor diesem Hintergrund antreiben. TUI selbst ist für die mittelfristige Perspektive positiv gestimmt. Das Ziel ist es das profitable Wachstum zu beschleunigen, indem ein agiles und kosteneffizienteres Unternehmen geschaffen wird. Vor Zinsen und Steuern soll der Ertrag im Schnitt um sieben bis zehn Prozent steigen. Der Leverage, die Nettoverschuldung geteilt durch das bereinigte EBITDA, soll auf deutlich unter eins sinken, nachdem er zuletzt bei 1,2 lag.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf TUI AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert TUI AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DJ08XY, das am 31.12.2024 fällig wird (Rückzahlungstermin). Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts TUI AG an der maßgeblichen Börse am 20.12.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 6,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 31.12.2024 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert TUI AG am 20.12.2024 auf oder über 6,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 11.12.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion