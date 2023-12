Aktien New York Ausblick: Dow knapp im Plus erwartet nach US-Inflationsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Bekanntgabe frischer US-Inflationszahlen dürften die US-Aktienmärkte am Dienstag mit leichten Gewinnen eröffnen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem US-Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,13 Prozent im Plus auf 36 452 Punkte. Für den Nasdaq 100 zeichnet sich ein um 0,12 Prozent höherer Start ab.

Der Preisauftrieb in den USA schwächte sich im November wie erwartet ein wenig ab. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,1 Prozent, nach plus 3,2 Prozent im Vormonat. Volkswirte hatten im Schnitt diesen Rückgang erwartet. Die Kerninflationsrate verharrte im November bei 4,0 Prozent. Die Kernrate wird von der US-Notenbank Fed besonders beachtet. Sie gibt den allgemeinen Preistrend nach Meinung von Fachleuten besser wieder als die Gesamtrate, da schwankungsanfällige Komponenten wie Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden.

Nun warten die Anleger noch auf weitere wichtige geldpolitische Signale von den am Mittwoch und Donnerstag anstehenden Sitzungen der US-Notenbank Fed, der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England. Die Marktakteure erhoffen sich davon weitere Hinweise auf die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen im kommenden Jahr. Vor Weihnachten sind von der Fed und der EZB aber keine Zinsschritte zu erwarten.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Oracle unter Verkaufsdruck stehen, nachdem der US-Softwareriese im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal weniger Umsatz als erwartet erzielt hatte. Im wichtigen Cloudgeschäft mit Software und Rechendiensten, die über das Netz bedient werden, verlangsamte sich das Wachstumstempo bei Oracle zum zweiten Mal in Folge. Die Oracle-Titel sackten im vorbörslichen Handel um 9,6 Prozent ab.

Der Spiele-Entwickler Epic setzte sich im App-Store-Prozess gegen Google durch und könnte damit die Tür zu branchenweiten Änderungen ein Stück weiter aufgestoßen haben. Geschworene in San Francisco kamen am Montag zu dem Schluss, dass Google sich durch unfairen Wettbewerb ein Monopol im Geschäft mit Apps auf der Smartphone-Plattform Android sicherte und der "Fortnite"-Entwickler Epic dadurch benachteiligt wurde. Die A-Aktien der Google-Muttergesellschaft Alphabet fielen vorbörslich um 0,9 Prozent.

Die Papiere von Icosavax sprangen um 49 Prozent aufwärts, nachdem der britische Pharmakonzern Astrazeneca angekündigt hatte, den Entwickler von Impfstoffen gegen Atemwegsviren für bis zu 1,1 Milliarden US-Dollar zu kaufen.

Ansonsten könnten Aktien mit Bezug zu Kryptowährungen einen Blick wert sein, nachdem sich der Bitcoin-Preis wieder erholt hat. Analyst Patrick Moley von Piper Sandler sieht neben steigenden Kryptopreisen auch Spekulationen über eine mögliche Zulassung eines Bitcoin-ETF (Exchange Traded Funds) in den USA weiter als Unterstützungsfaktor./edh/mis