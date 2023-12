APA ots news: OMV und Synthos unterzeichnen MoU zur Zusammenarbeit im Bereich Nachhaltigkeit

Einschließlich der Lieferung von nachhaltigem Butadien für synthetischen Kautschuk - BILD Wien (APA-ots) - * OMV und Synthos ermöglichen gemeinsam die Produktion von nachhaltigem Kautschuk für Hochleistungsreifen * OMV will ein führender Produzent von nachhaltigen chemischen Grundstoffen werden Die OMV, das integrierte Unternehmen für Energie, Kraftstoffe und Rohstoffe sowie Chemikalien und Materialien mit Hauptsitz in Wien, Österreich, und Synthos, der größte europäische Hersteller von synthetischem Kautschuk mit globaler Reichweite, gaben heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung bekannt. Im Rahmen der Absichtserklärung werden die beiden Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit zusammenarbeiten und sich insbesonders auf die Lieferung von nachhaltigen Rohstoffen zur Herstellung von Hochleistungsreifen konzentrieren. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement beider Unternehmen für eine Kreislaufwirtschaft durch die Verwendung von biobasierten und kreislauffähigen Rohstoffen und untermauert deren Massenbilanzansatz zur Herstellung von notwendigen Produkten, die im täglichen Leben unverzichtbar sind. Die OMV und Synthos verpflichten sich zu einer langfristigen Zusammenarbeit bei nachhaltigem Butadien bis 2030, wobei zunächst Palmfettsäuredestillat (PFAD) und Altspeiseöl als Rohstoffe verwendet werden. Nachhaltiges Butadien wird im Steamcracker der Raffinerie Burghausen in Deutschland hergestellt. Dieser erhielt im März 2022 die vollständige ISCC PLUS-Zertifizierung. Eine erste Charge von nachhaltigem Butadien wurde 2023 erfolgreich an Synthos geliefert. ISCC PLUS ist ein globaler Standard für recycelte und biobasierte Materialien, der die Rückverfolgbarkeit entlang der Lieferkette ermöglicht, indem er nachweist, dass Unternehmen bestimmte Umwelt- und Sozialstandards einhalten, und eine Produktkette (Chain of Custody) erstellt. Dieser so genannte Massenbilanzansatz ermöglicht es, die Menge und die Nachhaltigkeitseigenschaften von kreislauffähigen und/oder biobasierten Inhalten in der Wertschöpfungskette zu verfolgen und diese auf Basis einer überprüfbaren Buchführung zuzuordnen. Darüber hinaus erleichtert die Absichtserklärung die künftige Zusammenarbeit beim Kreislaufrohstoff Butadien, der auf Pyrolyseöl aus Altreifen durch einen chemischen Abbauprozess bei sehr hohen Temperaturen basiert. Dies unterstreicht den Übergang beider Unternehmen zu einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft. Daniela Vlad, OMV Vorstandsdirektorin Chemicals & Materials: "Unsere Verbindung mit Synthos zeigt deutlich, dass die OMV das Wesentliche für ein nachhaltiges Leben neu erfindet. Um dies zu erreichen, haben wir das strategische Ziel, ein führender europäischer Produzent von nachhaltigen Rohstoffen für die Chemieproduktion in unseren integrierten Raffinerien in Schwechat, Österreich, und Burghausen, zu werden. An diesen Standorten wird die Produktion von nachhaltigen chemischen Rohstoffen bis 2030 auf rund 300.000 Tonnen steigen." Synthos wird das Butadien zur Herstellung von Lösungs-Styrol-Butadien-Kautschuk (S-SBR) einsetzen - dieser sorgt in Hochleistungsreifen-Laufflächenmischungen für einen geringen Rollwiderstand. Das bedeutet, dass der Energieverlust eines Reifens beim Abrollen auf der Straße verringert wird. Dies wiederum erhöht die Energieeffizienz des Fahrzeugs und verringert die Umweltbelastung. Alle Synthos-Produktionsstätten, einschließlich der Werke für synthetischen Kautschuk in Polen, der Tschechischen Republik und Deutschland, erhielten im Jahr 2022 die vollständige ISCC PLUS-Zertifizierung. Zbigniew Warmuz, CEO von Synthos: "Im Dezember 2021 haben wir unsere Strategie für nachhaltige Entwicklung verabschiedet. In dieser verpflichten wir uns, unsere Treibhausgasemissionen pro Gigajoule (GJ) bis 2030 um 28% zu reduzieren, bis 2050 null Kohlenstoffemissionen zu erreichen und bis 2030 100% nachhaltige Produkte zu produzieren. Die Zusammenarbeit mit OMV ist ein Nachweis für unser Engagement zur Erreichung unserer Ziele, die wir nur gemeinsam mit anderen führenden Unternehmen in der Wertschöpfungskette erreichen können. Gemeinsam können wir unsere Kunden, die weltweit führenden Reifenhersteller, dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele in Bezug auf Netto-Null-Emissionen und Hochleistungsreifen mit einem geringeren CO2-Fußabdruck zu erreichen." Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie hier: [https://www.omv.com/de/innovationen/kreislaufwirtschaft/massenbilanz ] (https://www.omv.com/de/innovationen/kreislaufwirtschaft/massenbilanz ) [https://www.omv.com/de/kunden/produkte/nachhaltige-basischemikalien] (https://www.omv.com/de/kunden/produkte/nachhaltige-basischemikalien) Über OMV Aktiengesellschaft Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein nachhaltiges Leben neu zu erfinden. Die OMV wandelt sich zu einem führenden Unternehmen für nachhaltige Kraftstoffe, Chemikalien und Materialien mit einer Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft. Heute ist sie in den integrierten Geschäftssegmenten Energy, Fuels & Feedstock und Chemicals & Materials tätig. Durch die schrittweise Umstellung auf ein kohlenstoffarmes Geschäft strebt die OMV an, bis spätestens 2050 Netto-Null zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 62 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 diverse und talentierte Mitarbeiter:innen. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie als American Depository Receipts (OMVKY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen auf [www.omv.com] (http://www.omv.com/) Synthos Synthos ist ein weltweit führendes Chemieunternehmen, das synthetischen Kautschuk, Isoliermaterialien, Pflanzenschutzmittel und -dispersionen, Latex und Klebstoffe herstellt. Synthos ist der größte Hersteller von synthetischem Kautschuk in Europa mit einem breiten Portfolio an synthetischen Kautschukprodukten und einer starken globalen Präsenz, die sich auf seine Kunden konzentriert, bei Hochleistungsreifen und darüber hinaus. Das differenzierte Produktportfolio und die stark auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Technologie-Roadmap umfassen Lösungs-Styrol-Butadien-Kautschuk (S-SBR), Emulsions-Styrol-Butadien-Kautschuk (E-SBR), Polybutadien-Kautschuk mit hohem und niedrigem Cis-Gehalt (Nd-BR, Ni-BR und Li-BR) sowie recyceltes Kautschukpulver. Um mehr über Synthos zu erfahren und darüber, wie sich das Unternehmen in eine grüne Richtung bewegt, besuchen Sie: www.synthosgroup.com