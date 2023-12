^ Original-Research: Kondike Gold Corp - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Kondike Gold Corp Unternehmen: Kondike Gold Corp ISIN: CA4989033010 Anlass der Studie: Exploration Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.12.2023 Kursziel: C$0.75 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 0,75. Zusammenfassung: Der Nachrichtenfluss hat in letzter Zeit zugenommen, wobei die Ergebnisse von Gay Gulch aus der Explorationskampagne 2023 hervorzuheben sind. Sieben Bohrlöcher, die das Ziel erprobten, ergaben einen durchschnittlichen Au-Gehalt von 2,26 g/t und einen durchschnittlichen Abschnitt von 12,4 Metern. Der Durchschnittswert von 2,26 g/t ist deutlich besser als die im November letzten Jahres veröffentlichten ersten Ressourcenschätzung, die angezeigte 0,47 Moz Au mit 0,68 g/t und abgeleitete 0,11 Moz mit 0,54 g/t umfasst. Darüber hinaus sind dies die ersten Ergebnisse von Arbeiten, die sich auf das gemeinsame Fachwissen der Herren Goldfarb und Frieman stützen. Die beiden renommierten Goldexperten verstärkten das KG-Team in diesem Sommer für Teile der Explorationsarbeiten. Das Goldexplorationsunternehmen gab außerdem Pläne bekannt, bis zu C$750T über sein bewährtes Finanzierungsinstrument zu beschaffen, das Flow-Through- und Non-Flow-Through-Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung mischt. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung für Klondike Gold mit einem Kursziel von C$0,75. First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his CAD 0.75 price target. Abstract: News flow has picked up of late highlighted by Gay Gulch results from the 2023 exploration campaign. Seven drill holes testing the target assayed mean Au of 2.26 g/t and an average interval of 12.4 metres. The mean g/t metric compares favourably to the maiden resource estimate published last November comprising 0.47 Moz Au indicated at 0.68 g/t and 0.11 Moz Au inferred at 0.54 g/t. Moreover, these are the first results stemming from work that benefitted from the expertise shared by Messieurs Goldfarb and Frieman. The two renowned gold authorities joined the KG team this summer for portions of the exploration work. The gold explorer also announced plans to raise up to C$750k via its well-established financing instrument that blends flow-through and non-flow through shares in a private placement. We are Buy-rated on Klondike Gold with a C$0.75 TP. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28529.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °