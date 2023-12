EQS-News: DIGITALE VERMIETMARKE RENT AND TRAVEL EXPANDIERT NACH ITALIEN UND ERWARTET STARKE SOMMERSAISON 2024

EQS-News: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Expansion/Strategische Unternehmensentscheidung

DIGITALE VERMIETMARKE RENT AND TRAVEL EXPANDIERT NACH ITALIEN UND ERWARTET STARKE SOMMERSAISON 2024



13.12.2023 / 08:35 CET/CEST

RENT AND TRAVEL, die digitale Vermietmarke von Knaus Tabbert, hat sich seit der Gründung 2016 zu einer der Top 3 Vermietungsportale in Deutschland entwickelt und es sich zum Ziel gesetzt, Neukunden für die Konzernmarken der Knaus Tabbert Gruppe zu gewinnen und sie nachhaltig für das Caravaning zu begeistern. Mit über 3.000 Partner‐Reisebüros deutschlandweit, mehr als 2.450 Reisemobilen, Camper Vans und Wohnwagen der Marken KNAUS, WEINSBERG, TABBERT und T@B sowie rund 170 Mietstationen in Deutschland ist RENT AND TRAVEL auf dem besten Weg, auch europaweit eine der führenden Caravaning‐Vermietplattform zu werden. „Mit unserer digitalen Vermietmarke Rent and Travel können wir gezielt jüngere Kunden für das Caravaning begeistern und bei potenziellen Kunden von morgen eine langfristig Markenbindung erreichen. Alleine in Deutschland sind es gemäß einer aktuellen Studie mehr als 14 Millionen Menschen, die sich vorstellen können, einen Camping-, Wohnmobil- oder Wohnwagenurlaub zu machen.“ So Wolfgang Speck (CEO) zur strategsichen Bedeutung es Vermietmarktes für Knaus Tabbert. Expansion in neue Märkte Im Laufe des Jahres hat RENT AND TRAVEL die schon seit länger Zeit geplante Internationalisierung in Angriff genkommen. Seit 1. Dezember 2023 können nun erstmals auch Fahrzeuge über italienische Vermietpartner gemietet bzw. gebucht werden. Gestartet ist RENT AND TRAVEL in ingesamt 17 italienischen Städten. Für das Geschäftsjahr 2024 ist bereits der nächste Expansionschritt in weitere europäische Länder geplant – Österreich, Schweiz, Schweden und Niederlande. Ausblick 2024 positiv Das sich die Urlaubsform Caravaning auch nach den Corona Jahren zunehmender Beliebtheit erfreut zeigen die Buchungszahlen für die Mietsaison 2024. Noch nie in der Geschichte von Rent and Travel waren die Vorausbuchungen für die kommende Mietsaison so hoch und die Mietflotten bereits so früh sehr gut ausgelastet. Zuwachsraten im deutlichen zweistelligen Bereich belegen dies nachdrücklich. Kontakt: Manuel Taverne +49 152-02092909 m.taverne@knaustabbert.de

