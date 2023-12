Litecoin Kurs weiter über 70 Dollar – Fed-Notenbanksitzung im Fokus

Nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten sehen sich Krypto-Anleger am heutigen Abend erneut mit geldpolitischen Fragezeichen konfrontiert. Der Fokus gilt dabei der US-Notenbanksitzung. Übergeordnet bleiben die Zulassungsspekulationen auf einen Bitcoin-Spot-ETF Gesprächsthema. Der Litecoin Kurs kann sich weiterhin über der psychologisch bedeutenden 70-Dollar-Marke halten.

US-Erzeugerpreise fallen weniger stark aus als erwartet – Zinssenkungsfantasien erhalten neue Nahrung

Dass der Preisdruck in den Vereinigten Staaten mit 3,1 Prozent im November (per Jahresmonatsvergleich) so hoch lag wie erwartet, hält die Zinssenkungsfantasien am Leben. Auch die erst heute veröffentlichten US-Erzeugerpreise signalisierten einen abnehmenden Inflationsdruck. Wie aus Daten des Arbeitsministeriums hervorgeht, legten die Daten gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent zu und damit weniger stark als erwartet (1,0 Prozent), nach revidiert 1,2 Prozent im Oktober.